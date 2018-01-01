Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Я також дилетант в питаннях курсоутворення. Єдині, хто добре знають грядущий курс - глава НБУ і президент. І ще десяток другий покемонів)))
Решта - можуть випадково вгадати.
Дурня, не знають грядущего курса ні глава НБУ ні президент. Вони діють ситуативно, куди в данний момент вигідно повернути - туди вони і вернуть. Зараз курс на 95% формується ринком і НБУ може його тільки на 5% туди сюди періодично завалювати. Тож 300 експертів аналізують ринкові тренди і де буде куср +-1грн знають достаньо достовірно. На квартирах такий люфт прогнозу не має великого значення.
Паралельно із скороченням виробництва міцного алкоголю ціни на горілку невпинно ростуть
За 2015 – 2018 роки виробництво горілки в Україні (без урахування міцних спиртних напоїв скоротилося на 31,8%, або на 5,913 млн декалітрів (дал), до 12,690 млн декалітрів. Про це повідомила Державна служба статистики. В 2015 році порівняно з 2014 роком виробництво горілки зменшилося на 13%, або на 2,780 млн дал до 18,603 млн дал. В 2016 році – на 10,9%, або на 2,028 млн дал до 16,581 млн дал. В 2017 році – на 17,6%, або на 2,917 млн дал до 13,658 млн дал. В 2018 році – на 7,1%, або на 0,970 млн дал до 12,690 млн дал. https://glavcom.ua/news/za-tri-roki-v-u ... 72147.html
Ну наконец-то начали проектировать квартиры с нормальными планировками, как говорится, для людей - комнаты с нормальной шириной, большие кухни-студии, 10-метровые террасы в каждой квартире, ЖК с подземным паркингом, закрытой территорией и охраной. И фасад как тут любят. Ну, это для тех, кто рассматривает вариант купить квартиру в Ирпене https://utlandia.com/ И место хорошее. Прям даже чуть жалею, что встряла копытами в бетон раньше, чем тут продажи начались.
Natt написав:Ну наконец-то начали проектировать квартиры с нормальными планировками, как говорится, для людей - комнаты с нормальной шириной, большие кухни-студии, 10-метровые террасы в каждой квартире, ЖК с подземным паркингом, закрытой территорией и охраной. И фасад как тут любят. Ну, это для тех, кто рассматривает вариант купить квартиру в Ирпене https://utlandia.com/ И место хорошее. Прям даже чуть жалею, что встряла копытами в бетон раньше, чем тут продажи начались.
не жалейте. лучше совсем немного домазать и взять уже в киеве. дороговато за воздух ипеней, хотя если реально все как на картинке будет - то цена логичная