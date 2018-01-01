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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 601602603604>
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 13:28

trololo, та не, совсем не немного домазать придется, и то получатся голые стены в ипенях Киева. А тут мне в ОП насчитали около 22 тысяч за 44 метра, если с максимальным наполнением, то чуть меньше 24 куе. В Киеве таких цен тупо нет даже на откровенное гуано с поставкой через фигзнаетскольколет.
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 13:53

Natt

Хочу влезть в новострой. Метров сто. Центральный район, успешная молодая публика. Есть Печерск напротив Новуса и Подол. Что ты можешь посоветовать? Нравится еще набережная на Оболони, но там пока нет ничего статусного.
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 14:06

Libo, я ж бедная как церковная мышь, потому покупаю в пригороде, соответственно, им и интересуюсь.

А Киев мне для жизни не особо нравится, хоть сама и киевлянка. Он слишком муравейник - напрягает обилие людей, причем практически все с кислыми минами. А вон недавно еще в метро была - проехалась в час пик с Академа до Печерской. Так это вообще пипец. Особенно доставил момент пересадки с Театральной на Золотые ворота.
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 14:20

  Natt написав:А Киев мне для жизни не особо нравится, хоть сама и киевлянка. Он слишком муравейник - напрягает обилие людей, причем практически все с кислыми минами. А вон недавно еще в метро была - проехалась в час пик с Академа до Печерской. Так это вообще пипец. Особенно доставил момент пересадки с Театральной на Золотые ворота.


Чадо сказало, что в Киеве будет жить. Надо устроить.
А сам я еще дальше пригорода. На берега Псла и Хорола.
Чтоб поместье. Вишневый и яблоневый сад. Чтоб своя коровка, овечки, поросята. Цесарки, курочки, фазаны. Запах меда и свежего сена. И я в полотняных штанах и рубахе... В сильпо и до церквы на бричке через все село ... :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 14:24

Нескромный вопрос - а чадо само денег заработало?
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 14:27

  Natt написав:Нескромный вопрос - а чадо само денег заработало?


Чадо учится. Но у него добрый и любящий тато. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 14:33

  Libo написав:
  Natt написав:Нескромный вопрос - а чадо само денег заработало?


Чадо учится. Но у него добрый и любящий тато. :oops:

Что добрый - да. А я по ходу злая. Потому что от меня разве шо в лобешник чадо получило бы за такие заявы, а не сто метров на Печерске.
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 14:37

  Libo написав:...но там пока нет ничего статусного.

зачётно троллишь, прапор))
скоро еще респект к тебе подтянется...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 14:38

  Natt написав:...а не сто метров на Печерске.

да кого вы слушаете... побойтесь Бога, какие 100 метров? :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 14:38

  Natt написав:
  Libo написав:
  Natt написав:Нескромный вопрос - а чадо само денег заработало?


Чадо учится. Но у него добрый и любящий тато. :oops:

Что добрый - да. А я по ходу злая. Потому что от меня разве шо в лобешник чадо получило бы за такие заявы, а не сто метров на Печерске.


Оно у меня хорошее. Пусть лучше ему что-то. А то тато у нас такой, что еще пробухает или в казино проиграет. :lol:
Libo
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