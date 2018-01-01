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Додано: Суб 23 лют, 2019 13:28
trololo, та не, совсем не немного домазать придется, и то получатся голые стены в ипенях Киева. А тут мне в ОП насчитали около 22 тысяч за 44 метра, если с максимальным наполнением, то чуть меньше 24 куе. В Киеве таких цен тупо нет даже на откровенное гуано с поставкой через фигзнаетскольколет.
Додано: Суб 23 лют, 2019 13:53
Natt
Хочу влезть в новострой. Метров сто. Центральный район, успешная молодая публика. Есть Печерск напротив Новуса и Подол. Что ты можешь посоветовать? Нравится еще набережная на Оболони, но там пока нет ничего статусного.
Додано: Суб 23 лют, 2019 14:06
Libo, я ж бедная как церковная мышь, потому покупаю в пригороде, соответственно, им и интересуюсь.
А Киев мне для жизни не особо нравится, хоть сама и киевлянка. Он слишком муравейник - напрягает обилие людей, причем практически все с кислыми минами. А вон недавно еще в метро была - проехалась в час пик с Академа до Печерской. Так это вообще пипец. Особенно доставил момент пересадки с Театральной на Золотые ворота.
Додано: Суб 23 лют, 2019 14:20
Чадо сказало, что в Киеве будет жить. Надо устроить.
А сам я еще дальше пригорода. На берега Псла и Хорола.
Чтоб поместье. Вишневый и яблоневый сад. Чтоб своя коровка, овечки, поросята. Цесарки, курочки, фазаны. Запах меда и свежего сена. И я в полотняных штанах и рубахе... В сильпо и до церквы на бричке через все село ...
Додано: Суб 23 лют, 2019 14:27
Додано: Суб 23 лют, 2019 14:33
Додано: Суб 23 лют, 2019 14:37
зачётно троллишь, прапор))
скоро еще респект к тебе подтянется...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Суб 23 лют, 2019 14:38
да кого вы слушаете... побойтесь Бога, какие 100 метров?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Суб 23 лют, 2019 14:38
Оно у меня хорошее. Пусть лучше ему что-то. А то тато у нас такой, что еще пробухает или в казино проиграет.
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