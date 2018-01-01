Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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hume, потому что это один из лучших пригородов столицы, и на ветке ж все в курсе, что я за это уже не один раз голосовала рублем (то есть долларом и гривной). Но если они нас читают - считаю Ваше предложение очень дельным, им стоит прислушаться. Матпомощь приму в виде квадратных метров или в твердой валюте P.S. Можно еще Флаю помочь за популяризацию Бучи.
Natt написав:Ну наконец-то начали проектировать квартиры с нормальными планировками, как говорится, для людей - комнаты с нормальной шириной, большие кухни-студии, 10-метровые террасы в каждой квартире, ЖК с подземным паркингом, закрытой территорией и охраной. И фасад как тут любят. Ну, это для тех, кто рассматривает вариант купить квартиру в Ирпене https://utlandia.com/ И место хорошее. Прям даже чуть жалею, что встряла копытами в бетон раньше, чем тут продажи начались.
Какие 10 этажей??!! От 25.12.2018 вступил в силу новый генплан Ирпеня (https://imr.gov.ua/for-citizens/generalnij-plan), в котором Ваш участок имеет совсем другое назначение — садибна та котеджна забудова. Разрешений на стройку не получили, а уже квартиры впаривают. Высотный дом вы тут не построите и даже не мечтайте!