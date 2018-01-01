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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 601602603604
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 14:41

  Natt написав:
  Libo написав:
  Natt написав:Нескромный вопрос - а чадо само денег заработало?


Чадо учится. Но у него добрый и любящий тато. :oops:

Что добрый - да. А я по ходу злая. Потому что от меня разве шо в лобешник чадо получило бы за такие заявы, а не сто метров на Печерске.


5++ ржу ))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 14:53

  zzzzzz написав:
  Natt написав:Что добрый - да. А я по ходу злая. Потому что от меня разве шо в лобешник чадо получило бы за такие заявы, а не сто метров на Печерске.


5++ ржу ))))

норм. Чаду старт нужно дать.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 14:55

  hume написав:норм. Чаду старт нужно дать.

Моя позиция - чаду нужно дать не старт, а ускорение. Можно пинком. Тогда, возможно, будет толк.
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 15:19

  Natt написав:
  hume написав:норм. Чаду старт нужно дать.

Моя позиция - чаду нужно дать не старт, а ускорение. Можно пинком. Тогда, возможно, будет толк.


Я лично был самым младшеньким в большой семье. Все меня очень любили и сильно баловали.
И я теперь не могу иначе. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 15:23

  Natt написав:
  hume написав:норм. Чаду старт нужно дать.

Моя позиция - чаду нужно дать не старт, а ускорение. Можно пинком. Тогда, возможно, будет толк.

Кстати, вам застройщики Ирпеня должны мат помощь выписать за популяризацию ипеней.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 15:36

hume, потому что это один из лучших пригородов столицы, и на ветке ж все в курсе, что я за это уже не один раз голосовала рублем (то есть долларом и гривной).
Но если они нас читают - считаю Ваше предложение очень дельным, им стоит прислушаться. Матпомощь приму в виде квадратных метров или в твердой валюте 8)
P.S. Можно еще Флаю помочь за популяризацию Бучи.
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 15:45

  Natt написав:Ну наконец-то начали проектировать квартиры с нормальными планировками, как говорится, для людей - комнаты с нормальной шириной, большие кухни-студии, 10-метровые террасы в каждой квартире, ЖК с подземным паркингом, закрытой территорией и охраной. И фасад как тут любят. Ну, это для тех, кто рассматривает вариант купить квартиру в Ирпене https://utlandia.com/ И место хорошее. Прям даже чуть жалею, что встряла копытами в бетон раньше, чем тут продажи начались.


https://gdevkievezhithorosho.com/2018/1 ... gLdgfD_BwE

Какие 10 этажей??!! От 25.12.2018 вступил в силу новый генплан Ирпеня (https://imr.gov.ua/for-citizens/generalnij-plan), в котором Ваш участок имеет совсем другое назначение — садибна та котеджна забудова. Разрешений на стройку не получили, а уже квартиры впаривают. Высотный дом вы тут не построите и даже не мечтайте!
Alex6
 
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