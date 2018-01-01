|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 лют, 2019 14:41
Natt написав: Libo написав: Natt написав:
Нескромный вопрос - а чадо само денег заработало?
Чадо учится. Но у него добрый и любящий тато.
Что добрый - да. А я по ходу злая. Потому что от меня разве шо в лобешник чадо получило бы за такие заявы, а не сто метров на Печерске.
5++ ржу ))))
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 31247
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3083 раз.
- Подякували: 5349 раз.
-
- Профіль
-
13
2
1
Додано: Суб 23 лют, 2019 14:53
zzzzzz написав: Natt написав:
Что добрый - да. А я по ходу злая. Потому что от меня разве шо в лобешник чадо получило бы за такие заявы, а не сто метров на Печерске.
5++ ржу ))))
норм. Чаду старт нужно дать.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 5321
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 456 раз.
- Подякували: 720 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 23 лют, 2019 14:55
hume написав:
норм. Чаду старт нужно дать.
Моя позиция - чаду нужно дать не старт, а ускорение. Можно пинком. Тогда, возможно, будет толк.
-
Natt
-
-
- Повідомлень: 1176
- З нами з: 09.08.15
- Подякував: 285 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 лют, 2019 15:19
Natt написав: hume написав:
норм. Чаду старт нужно дать.
Моя позиция - чаду нужно дать не старт, а ускорение. Можно пинком. Тогда, возможно, будет толк.
Я лично был самым младшеньким в большой семье. Все меня очень любили и сильно баловали.
И я теперь не могу иначе.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 6957
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 297 раз.
- Подякували: 3518 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 23 лют, 2019 15:23
Natt написав: hume написав:
норм. Чаду старт нужно дать.
Моя позиция - чаду нужно дать не старт, а ускорение. Можно пинком. Тогда, возможно, будет толк.
Кстати, вам застройщики Ирпеня должны мат помощь выписать за популяризацию ипеней.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 5321
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 456 раз.
- Подякували: 720 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 23 лют, 2019 15:36
hume
, потому что это один из лучших пригородов столицы, и на ветке ж все в курсе, что я за это уже не один раз голосовала рублем (то есть долларом и гривной).
Но если они нас читают - считаю Ваше предложение очень дельным, им стоит прислушаться. Матпомощь приму в виде квадратных метров или в твердой валюте
P.S. Можно еще Флаю помочь за популяризацию Бучи.
-
Natt
-
-
- Повідомлень: 1176
- З нами з: 09.08.15
- Подякував: 285 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|