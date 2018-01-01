1. Я себе покупал на пенсию, так что меня интересуют более длительный временные отрезки.
2. В США ниже доход от аренды.
3. В Европе например средняя динамика хуже даже в указанный вами период.
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Додано: Сер 24 кві, 2019 08:45
1. Я себе покупал на пенсию, так что меня интересуют более длительный временные отрезки.
2. В США ниже доход от аренды.
3. В Европе например средняя динамика хуже даже в указанный вами период.
Додано: Сер 24 кві, 2019 09:54
вот, шоп иметь представление:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 24 кві, 2019 09:56
могу лишь сказать, шо рентабельность нежилое в тех домах показывает заоблачную)
от и думай те)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 24 кві, 2019 10:22
По мосту Метро.
Ремонт через Русановскую протоку согласно договора должны были закончить 16 мая этого года. Но в марте подписали доп.соглашение о продлении работ до 2020 года.
Одноврменно КМДА утвердило рабочий проект ремонта основного мостового перехода моста Метро через Днепр. Дата начала работ не известна, срок ремонта 22 месяца.
Одновременный ремонт двух мостовых переходов конечно же нельзя делать, надо сначала один переход 2 года ремонтировать, потом второй еще 2 года ...
Живите своим умом!
Додано: Сер 24 кві, 2019 10:54
Шо, рентабельность таки больше 10% от стоимости?
Додано: Сер 24 кві, 2019 12:16
власники домашніх електростанцій Києва заробили на продажі електроенергії майже 400 тис грн
Додано: Сер 24 кві, 2019 13:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В Украине резко выросли объемы строительства.
Додано: Сер 24 кві, 2019 13:55
До осени 2008 был был пик восходящего тренда.
Дно нисходящего тренда всё ещё не достигнуто (я так думаю)
Вставания и спотыкания позволяют заработать. Но это совсем не лёгкий, пассивный заработок. Особенно на нисходящем движении.
Додано: Сер 24 кві, 2019 16:36
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