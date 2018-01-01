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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 912913914915

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 125
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
40
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
9
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
6
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
18
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 08:45

  zzzzzz написав:Индекс цен на жилье в США по последним данным 4,9% . Темпы роста замедляются , год назад было 7,3%. С 2015 года индекс не падал ниже 5% .


1. Я себе покупал на пенсию, так что меня интересуют более длительный временные отрезки.
2. В США ниже доход от аренды.
3. В Европе например средняя динамика хуже даже в указанный вами период.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 09:54

  Прохожий написав: с 32го вид может быть "очень и очень" 8)


вот, шоп иметь представление:

https://www.skypixel.com/photo360s/skyline-panoramic
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 09:56

  Прохожий написав:кстати как прокомментирует ККЦ цены на воздух относительно цен на уютные обжитые хрущики/сталинки/чешки на Коновальца? Локэйшн один....


могу лишь сказать, шо рентабельность нежилое в тех домах показывает заоблачную)
от и думай те)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 10:22

По мосту Метро.

Ремонт через Русановскую протоку согласно договора должны были закончить 16 мая этого года. Но в марте подписали доп.соглашение о продлении работ до 2020 года.

Одноврменно КМДА утвердило рабочий проект ремонта основного мостового перехода моста Метро через Днепр. Дата начала работ не известна, срок ремонта 22 месяца.

Одновременный ремонт двух мостовых переходов конечно же нельзя делать, надо сначала один переход 2 года ремонтировать, потом второй еще 2 года ... :( :(
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 10:54

  kingkongovets написав:
  Прохожий написав:кстати как прокомментирует ККЦ цены на воздух относительно цен на уютные обжитые хрущики/сталинки/чешки на Коновальца? Локэйшн один....


могу лишь сказать, шо рентабельность нежилое в тех домах показывает заоблачную)
от и думай те)


Шо, рентабельность таки больше 10% от стоимости?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 12:16

власники домашніх електростанцій Києва заробили на продажі електроенергії майже 400 тис грн
https://kep.com.ua/news/650
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 13:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Украине резко выросли объемы строительства.

https://korrespondent.net/business/comp ... roytelstva
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 13:55

  Бывалый написав:Меня к примеру вполне устраивает +3% в среднегодовой рост недвиги в валюте. Все что выше это сверхприбыль. Умеренный не головокружительный рос как раз характерен для развитых рынков.

До осени 2008 был был пик восходящего тренда.
Дно нисходящего тренда всё ещё не достигнуто (я так думаю)
Вставания и спотыкания позволяют заработать. Но это совсем не лёгкий, пассивный заработок. Особенно на нисходящем движении.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 16:36

  moniks написав:
  Zebra написав:
  proftpd66 написав:Чтобы пассивный-инвестиционный доход выдал 30% в долларах в год? Это надо постараться. Это может сработать только при спекуляции какой-то.

С 1991 по 2008 год недвига в основном так и росла 20-30% в год в долларах.

Не верный ответ :mrgreen: То что бралось на Оболони в 1997-м за $19к в 1999-м стоило $14k 8)
Zebra
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