Додано: Сер 24 кві, 2019 09:54

Прохожий написав: с 32го вид может быть "очень и очень"

с 32го вид может быть "очень и очень"



вот, шоп иметь представление:



https://www.skypixel.com/photo360s/skyline-panoramic вот, шоп иметь представление:

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.