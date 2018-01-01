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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 914915916917

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 127
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
40
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
9
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
6
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
18
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 18:21

Gastarbaiter Трёху двухуровневую в пентхаусе в центре Щуцына выплатили за этот год или как? Как ваш Кайенн 2019 г.в. там почувае себя?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 18:40

  барабашов написав:Gastarbaiter Трёху двухуровневую в пентхаусе в центре Щуцына выплатили за этот год или как? Как ваш Кайенн 2019 г.в. там почувае себя?

Сайт конечно уже не торт :(

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moniks
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 18:46

  zzzzzz написав:Сегодня АМКУ будет рассматривать вопрос вынесения шртафа УКРБУДУ за сговор на тендере.

Прямо сейчас под АМКУ тусовка строителей, обещают с десяток бетоновозов подогнать.

Штраф там реально есть за что выносить.


Цены ракетой вверх? Страшно подумать, что будет, если вдруг законы и правила начнут работать :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 19:06

  vano80 написав:
  zzzzzz написав:Сегодня АМКУ будет рассматривать вопрос вынесения шртафа УКРБУДУ за сговор на тендере.

Прямо сейчас под АМКУ тусовка строителей, обещают с десяток бетоновозов подогнать.

Штраф там реально есть за что выносить.


Цены ракетой вверх? Страшно подумать, что будет, если вдруг законы и правила начнут работать :mrgreen:

ваня, это же очевидно, покупка земли под застройку на аукционах по рыночным ценам, конкуренция, "иностранные застройщики", строительство "за свои", приведут к значительному уменьшению цен на недвигу, все будет как и прогнозировал великий форумный Дуче, борец с "шаромыгами-сиськососателями", основатель теории "2х кошельков"... :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 19:09

  Прохожий написав:ваня, это же очевидно, покупка земли под застройку на аукционах по рыночным ценам, конкуренция, "иностранные застройщики", строительство "за свои", приведут к значительному уменьшению цен на недвигу, все будет как и прогнозировал великий форумный Дуче, борец с "шаромыгами-сиськососателями", основатель теории "2х кошельков"... :mrgreen:


Ну у нас же нет другого выхода :mrgreen: Вот новый честный президент, и все как станут честными :mrgreen:
Я же только за. Не имея МВА, я так думаю, что для экономики полезно изъятие бумажек, да хоть в бетон их закатать.
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 19:32

  vano80 написав:
  zzzzzz написав:Сегодня АМКУ будет рассматривать вопрос вынесения шртафа УКРБУДУ за сговор на тендере.
Прямо сейчас под АМКУ тусовка строителей, обещают с десяток бетоновозов подогнать.
Штраф там реально есть за что выносить.

Цены ракетой вверх? Страшно подумать, что будет, если вдруг законы и правила начнут работать :mrgreen:

Жаль жители манаков не в курсе возможных прибылЕй КРЖН :mrgreen: А то б вся хвонда былабы тутесь :mrgreen: Тазики готовьте аптимисты :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 21:35

  vano80 написав:
  zzzzzz написав:Сегодня АМКУ будет рассматривать вопрос вынесения шртафа УКРБУДУ за сговор на тендере.

Прямо сейчас под АМКУ тусовка строителей, обещают с десяток бетоновозов подогнать.

Штраф там реально есть за что выносить.


Цены ракетой вверх? Страшно подумать, что будет, если вдруг законы и правила начнут работать :mrgreen:

Заморозят стройки и свалят с бабками. Все как всегда. Наблюдаю твинхаус на Крайней, ну никто ж уже ничего не строит.
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https://www.04597.com.ua/news/2205294/r ... cili-misto
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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велопешеходный мост, финал
видео для гурманов

https://www.youtube.com/watch?v=Jfrf4YGwzqw&t=630s
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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  #<1 ... 914915916917
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