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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 кві, 2019 18:21
Gastarbaiter Трёху двухуровневую в пентхаусе в центре Щуцына выплатили за этот год или как? Как ваш Кайенн 2019 г.в. там почувае себя?
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барабашов
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moniks
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Додано: Чет 25 кві, 2019 18:46
zzzzzz написав:
Сегодня АМКУ будет рассматривать вопрос вынесения шртафа УКРБУДУ за сговор на тендере.
Прямо сейчас под АМКУ тусовка строителей, обещают с десяток бетоновозов подогнать.
Штраф там реально есть за что выносить.
Цены ракетой вверх? Страшно подумать, что будет, если вдруг законы и правила начнут работать
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vano80
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Додано: Чет 25 кві, 2019 19:06
ваня
vano80 написав: zzzzzz написав:
Сегодня АМКУ будет рассматривать вопрос вынесения шртафа УКРБУДУ за сговор на тендере.
Прямо сейчас под АМКУ тусовка строителей, обещают с десяток бетоновозов подогнать.
Штраф там реально есть за что выносить.
Цены ракетой вверх? Страшно подумать, что будет, если вдруг законы и правила начнут работать
, это же очевидно, покупка земли под застройку на аукционах по рыночным ценам, конкуренция, "иностранные застройщики", строительство "за свои", приведут к значительному уменьшению цен на недвигу, все будет как и прогнозировал великий форумный Дуче, борец с "шаромыгами-сиськососателями", основатель теории "2х кошельков"...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Прохожий
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Додано: Чет 25 кві, 2019 19:09
Прохожий написав:ваня
, это же очевидно, покупка земли под застройку на аукционах по рыночным ценам, конкуренция, "иностранные застройщики", строительство "за свои", приведут к значительному уменьшению цен на недвигу, все будет как и прогнозировал великий форумный Дуче, борец с "шаромыгами-сиськососателями", основатель теории "2х кошельков"...
Ну у нас же нет другого выхода
Вот новый честный президент, и все как станут честными
Я же только за. Не имея МВА, я так думаю, что для экономики полезно изъятие бумажек, да хоть в бетон их закатать.
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vano80
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Додано: Чет 25 кві, 2019 19:32
vano80 написав: zzzzzz написав:
Сегодня АМКУ будет рассматривать вопрос вынесения шртафа УКРБУДУ за сговор на тендере.
Прямо сейчас под АМКУ тусовка строителей, обещают с десяток бетоновозов подогнать.
Штраф там реально есть за что выносить.
Цены ракетой вверх? Страшно подумать, что будет, если вдруг законы и правила начнут работать
Жаль жители манаков не в курсе возможных прибылЕй КРЖН
А то б вся хвонда былабы тутесь
Тазики готовьте аптимисты
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Додано: Чет 25 кві, 2019 21:35
vano80 написав: zzzzzz написав:
Сегодня АМКУ будет рассматривать вопрос вынесения шртафа УКРБУДУ за сговор на тендере.
Прямо сейчас под АМКУ тусовка строителей, обещают с десяток бетоновозов подогнать.
Штраф там реально есть за что выносить.
Цены ракетой вверх? Страшно подумать, что будет, если вдруг законы и правила начнут работать
Заморозят стройки и свалят с бабками. Все как всегда. Наблюдаю твинхаус на Крайней, ну никто ж уже ничего не строит.
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Додано: Чет 25 кві, 2019 21:45
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Чет 25 кві, 2019 22:58
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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