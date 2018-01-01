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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 915916917918

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 128
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
40
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
9
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
6
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
18
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 23:49

Власти Киева планируют отдать под застройку 40 гектаров на Печерске

Департамент градостроительства и архитектуры города Киева рассматривает проект Детального плана территории в районе улиц Большой Васильковской, Академика Филатова, Василия Тютюнныка (Анри Барбюса), ул. Ежи Гедройца (бывшая Тверская) и бульвара Дружбы Народов в Печерском районе.
Власти Киева планируют отдать под застройку 40 гектаров на Печерске

https://mbiz.censor.net.ua/news/3124395 ... _pecherske

Золотая миля должна расширяться, элитный спальный райое в центре города, элитные садики,элитные школы, элитные пробки, элитные очереди в элитные супермаркеты ))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 06:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Золотая миля должна расширяться, элитный спальный райое в центре города, элитные садики,элитные школы, элитные пробки, элитные очереди в элитные супермаркеты ))))

А потом фейслюки будут рассказывать, как зашибись жить в этой стране, очереди за икрой и пробки на золотой миле как показатель.
BIGor
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trololo

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