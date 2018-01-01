Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Власти Киева планируют отдать под застройку 40 гектаров на Печерске
Департамент градостроительства и архитектуры города Киева рассматривает проект Детального плана территории в районе улиц Большой Васильковской, Академика Филатова, Василия Тютюнныка (Анри Барбюса), ул. Ежи Гедройца (бывшая Тверская) и бульвара Дружбы Народов в Печерском районе. Власти Киева планируют отдать под застройку 40 гектаров на Печерске