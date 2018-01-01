Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Власти Киева планируют отдать под застройку 40 гектаров на Печерске
Департамент градостроительства и архитектуры города Киева рассматривает проект Детального плана территории в районе улиц Большой Васильковской, Академика Филатова, Василия Тютюнныка (Анри Барбюса), ул. Ежи Гедройца (бывшая Тверская) и бульвара Дружбы Народов в Печерском районе. Власти Киева планируют отдать под застройку 40 гектаров на Печерске
Золотая миля должна расширяться, элитный спальный райое в центре города, элитные садики,элитные школы, элитные пробки, элитные очереди в элитные супермаркеты ))))
Там уже +/- так. Только это Серебряная миля. С Золотой мы так и не определились. Назвать Коновальца Золотой милей язык не поворачивается. Может Подвысоцкого? Но там слишком близко к Выдубичам. Не может Золотая миля начинаться от Выдубичей. Грушевского - Мазепы - тоже не то. На Золотой миле должно быть все-таки чуть по-больше чем 2 дома + возможность что-то построить. Думаю, что Золотой милей может стать улица Московская, когда ее (вот-вот) начнут застраивать. С плавным переходом в Кловский спуск и ул. Мечникова.
Сержик берите поэтику пока есть варианты и адекватная цена. Локация ваша, дома в парке, а ценник вообще подарок. Можете магарыч выставить за наводку))))
Цена намного выше 600 уе
конечно выше, а где вы видели по 600 на правом берегу из кирпича, с вентфасадом, парк у подъезда, метро 10 минут пешком, как по мне нормальная локация, не над дорогой и с нормальным видом на парк. Есть такое где то по 600?
Треха отличная 94м2 за 76 куе--это шара
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Сержик берите поэтику пока есть варианты и адекватная цена. Локация ваша, дома в парке, а ценник вообще подарок. Можете магарыч выставить за наводку))))
Цена намного выше 600 уе
конечно выше, а где вы видели по 600 на правом берегу из кирпича, с вентфасадом, парк у подъезда, метро 10 минут пешком, как по мне нормальная локация, не над дорогой и с нормальным видом на парк. Есть такое где то по 600?
Треха отличная 94м2 за 76 куе--это шара
Расстаться со всеми деньгами + еще не заработанными ради мечты о 94 квадратах через 2 года... Если бы Серж был способен на такое безрассудство - давно бы уже во что-то влез.
[quote="4655592:airmax78] Расстаться со всеми деньгами + еще не заработанными ради мечты о 94 квадратах через 2 года... Если бы Серж был способен на такое безрассудство - давно бы уже во что-то влез.[/quote]
Я просто не знаю какой у него бюджет. Но точно помню он ( как тут модно говорить ,, надрачивал,, ) на трёху на Леваневсого 9, а там локация сильно похуже, и она дороже была
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------