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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 916917918919

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 128
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
40
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
9
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
6
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
18
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:19

  zzzzzz написав:Власти Киева планируют отдать под застройку 40 гектаров на Печерске

Департамент градостроительства и архитектуры города Киева рассматривает проект Детального плана территории в районе улиц Большой Васильковской, Академика Филатова, Василия Тютюнныка (Анри Барбюса), ул. Ежи Гедройца (бывшая Тверская) и бульвара Дружбы Народов в Печерском районе.
Власти Киева планируют отдать под застройку 40 гектаров на Печерске

https://mbiz.censor.net.ua/news/3124395 ... _pecherske

Золотая миля должна расширяться, элитный спальный райое в центре города, элитные садики,элитные школы, элитные пробки, элитные очереди в элитные супермаркеты ))))

Там уже +/- так. Только это Серебряная миля. С Золотой мы так и не определились. Назвать Коновальца Золотой милей язык не поворачивается. Может Подвысоцкого? Но там слишком близко к Выдубичам. Не может Золотая миля начинаться от Выдубичей. Грушевского - Мазепы - тоже не то. На Золотой миле должно быть все-таки чуть по-больше чем 2 дома + возможность что-то построить. Думаю, что Золотой милей может стать улица Московская, когда ее (вот-вот) начнут застраивать. С плавным переходом в Кловский спуск и ул. Мечникова.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:25

  hume написав:
  Жека79 написав:Serg-ik

Сержик берите поэтику пока есть варианты и адекватная цена. Локация ваша, дома в парке, а ценник вообще подарок. Можете магарыч выставить за наводку))))

И лет 10 жить в промзоне.

Многие мечтают, чтобы там осталась промка и вид на город. Но так не выйдет - все те склады снесутся - и будет вид "на трюселя"... Ну а вид на парк останется, пусть для многих частичный.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:10

  Kostia написав:
  Жека79 написав:Serg-ik

Сержик берите поэтику пока есть варианты и адекватная цена. Локация ваша, дома в парке, а ценник вообще подарок. Можете магарыч выставить за наводку))))

Цена намного выше 600 уе


конечно выше, а где вы видели по 600 на правом берегу из кирпича, с вентфасадом, парк у подъезда, метро 10 минут пешком, как по мне нормальная локация, не над дорогой и с нормальным видом на парк. Есть такое где то по 600?

Треха отличная 94м2 за 76 куе--это шара
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:51

  Жека79 написав:
  Kostia написав:
  Жека79 написав:Serg-ik

Сержик берите поэтику пока есть варианты и адекватная цена. Локация ваша, дома в парке, а ценник вообще подарок. Можете магарыч выставить за наводку))))

Цена намного выше 600 уе


конечно выше, а где вы видели по 600 на правом берегу из кирпича, с вентфасадом, парк у подъезда, метро 10 минут пешком, как по мне нормальная локация, не над дорогой и с нормальным видом на парк. Есть такое где то по 600?

Треха отличная 94м2 за 76 куе--это шара

Расстаться со всеми деньгами + еще не заработанными ради мечты о 94 квадратах через 2 года... Если бы Серж был способен на такое безрассудство - давно бы уже во что-то влез.
airmax78
 
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З нами з: 25.10.12
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 12:03

[quote="4655592:airmax78]
Расстаться со всеми деньгами + еще не заработанными ради мечты о 94 квадратах через 2 года... Если бы Серж был способен на такое безрассудство - давно бы уже во что-то влез.[/quote]



Я просто не знаю какой у него бюджет. Но точно помню он ( как тут модно говорить ,, надрачивал,, :D ) на трёху на Леваневсого 9, а там локация сильно похуже, и она дороже была :)
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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  #<1 ... 916917918919
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