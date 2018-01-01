Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Сержик берите поэтику пока есть варианты и адекватная цена. Локация ваша, дома в парке, а ценник вообще подарок. Можете магарыч выставить за наводку))))
Цена намного выше 600 уе
конечно выше, а где вы видели по 600 на правом берегу из кирпича, с вентфасадом, парк у подъезда, метро 10 минут пешком, как по мне нормальная локация, не над дорогой и с нормальным видом на парк. Есть такое где то по 600?
Треха отличная 94м2 за 76 куе--это шара
Сержик писал что хочет по 600,вы ему доплатите недостающие?)))
change_pm написав:Народ, на вас какое-то весеннее инвесторское настроение нашло Мое имхо для инвестиций время прошло, если только это не лишние деньги и их не жалко потерять. ..... Я смотрел на вышеназванные объекты со средины прошлого года, купить что-то маленькое для себя, но вот на днях решил инвестировать в КрРЖН (Краков). Киев пока до выяснения по многим причинам.
Чисто эмоционально - одобряю. Но не боитесь, что польская тема может оказаться краткосрочной? Если не скрет, во что именно? Можете в личку ответить, чтобы тут возмущались.
Как только контракт девелоперский подпишу, поделюсь. Боюсь, но меня вот это ободряет:
PwC: зарплаты в Польше будут расти почти быстрее всего в мире. https://www.bankier.pl/wiadomosc/PwC-pl ... 44111.html До 2040г. реальная зарплата в Польше вырастет на 141%, благодаря чему будет составлять около 71% от зарплаты в Великобритании. По этому показателю Польша занимает 5 место в мире. На конец 2018г. средняя зарплата выросла до 1300 долл, что составляет рост на 7% за год.
change_pm написав:Есть ощущение, что инвесторский запал закончился, а так как строят в большинстве за деньги инвесторов, то как только инвестора закончатся, так сразу стройки и станут. И что тогда делать с бумагой на воздух?
Окно возможностей закрылось.
change_pm написав:Я смотрел на вышеназванные объекты со средины прошлого года, купить что-то маленькое для себя, но вот на днях решил инвестировать в КрРЖН (Краков).
Для себя и нет разницы Киев или Краков не вяжется.[/quote]
Я живу на две страны и решаю сейчас, где хочу жить на пенсии, когда она настанет. Пока счет не в пользу Родины
change_pm написав:Есть ощущение, что инвесторский запал закончился, а так как строят в большинстве за деньги инвесторов, то как только инвестора закончатся, так сразу стройки и станут. И что тогда делать с бумагой на воздух?
Окно возможностей закрылось.
change_pm написав:Я смотрел на вышеназванные объекты со средины прошлого года, купить что-то маленькое для себя, но вот на днях решил инвестировать в КрРЖН (Краков).
Для себя и нет разницы Киев или Краков не вяжется.[/quote]
Я живу на две страны и решаю сейчас, где хочу жить на пенсии, когда она настанет. Пока счет не в пользу Родины
Если вы живете на 2 страны то даже думать нечего, берите Краков. Тем более насколько я понимаю вы знаете польский язык. Вы всегда сможете продать в Кракове, ну или получать доход, только берите что то нормальное а не старый фонд
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
change_pm написав:Народ, на вас какое-то весеннее инвесторское настроение нашло Мое имхо для инвестиций время прошло, если только это не лишние деньги и их не жалко потерять. Пример, в 16-17 году Отрадный 2 шел по 500-600 баксов за метр, вроде как шара, но дом, вернее его первые 2 секции, до сих пор сдать не могут. Просрочка уже год и даже сейчас особо не шевелятся. Смотрел на Манхетен, сдача уже раз переносилась, обещают вроде сдать в конце года. Те, кто рядом проезжают, думаю видели, что там речь о конце года не идет. Мое мнение по срокам сдачи Манхетена - где-то середина 21 года.
Есть ощущение, что инвесторский запал закончился, а так как строят в большинстве за деньги инвесторов, то как только инвестора закончатся, так сразу стройки и станут. И что тогда делать с бумагой на воздух?
Я смотрел на вышеназванные объекты со средины прошлого года, купить что-то маленькое для себя, но вот на днях решил инвестировать в КрРЖН (Краков). Киев пока до выяснения по многим причинам.
Согласен по ряду причин с вами, но вот только это разные вложение и доходность. Очень разные
Спасибо за согласие.
Мой выбор выглядит, видимо, странным, но он мною же вырван из контекста моей ситуации / мотивации / целей, и опубликован, как подтверждение моей позиции.
Доходность - это дело десятое, когда есть ощущение, что твой будущий актив может не материализоваться, или оказаться на территории горячей фазы конфликта.
Чем западнее, тем доходность меньше, а надежность выше...
Побродил по улицам Кракова в Гуглстритвью... Ну что сказать: стоят старенькие довольно поношенные дома. Ну чтобы хоть одна вильнолюдына нахлобучила на это старое и довольно поношенное кондер или остекленный МАФ - никто. Ну, ничего, думаю, наши сограждане скоро ситуацию исправят.