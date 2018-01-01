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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 919920921922>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 130
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
40
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
10
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
18
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 13:14

  Жека79 написав:
  Kostia написав:
  Жека79 написав:Serg-ik

Сержик берите поэтику пока есть варианты и адекватная цена. Локация ваша, дома в парке, а ценник вообще подарок. Можете магарыч выставить за наводку))))

Цена намного выше 600 уе


конечно выше, а где вы видели по 600 на правом берегу из кирпича, с вентфасадом, парк у подъезда, метро 10 минут пешком, как по мне нормальная локация, не над дорогой и с нормальным видом на парк. Есть такое где то по 600?

Треха отличная 94м2 за 76 куе--это шара

Сержик писал что хочет по 600,вы ему доплатите недостающие?)))
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 13:34

  _Mykola_ написав:https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/novosti/v-ukraine-vpervye-snesli-nezakonnuyu-mnogoetajku
"В Украине впервые снесли незаконную многоэтажку"

Вовремя спохватились. Ждем сноса 5 этажей в одоробле на Нижнем Валу.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 14:07

airmax78
Туда же многоэтажки Войцеховского на коллектора на Харьковском шоссе? :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 14:27

  _Mykola_ написав:airmax78
Туда же многоэтажки Войцеховского на коллектора на Харьковском шоссе? :roll:

Я бы еще Элегант снес и Кловский, 7 (гулять так гулять).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 14:39

  airmax78 написав:
  change_pm написав:Народ, на вас какое-то весеннее инвесторское настроение нашло :) Мое имхо для инвестиций время прошло, если только это не лишние деньги и их не жалко потерять.
.....
Я смотрел на вышеназванные объекты со средины прошлого года, купить что-то маленькое для себя, но вот на днях решил инвестировать в КрРЖН (Краков).
Киев пока до выяснения по многим причинам.

Чисто эмоционально - одобряю. Но не боитесь, что польская тема может оказаться краткосрочной? Если не скрет, во что именно? Можете в личку ответить, чтобы тут возмущались.


Как только контракт девелоперский подпишу, поделюсь.
Боюсь, но меня вот это ободряет:

PwC: зарплаты в Польше будут расти почти быстрее всего в мире.
https://www.bankier.pl/wiadomosc/PwC-pl ... 44111.html
До 2040г. реальная зарплата в Польше вырастет на 141%, благодаря чему будет составлять около 71% от зарплаты в Великобритании.
По этому показателю Польша занимает 5 место в мире.
На конец 2018г. средняя зарплата выросла до 1300 долл, что составляет рост на 7% за год.

В 2018г. Польша обогнала Швецию и Аргентину, заняв 22 место в мире и 7 место в ЕС по объёму ВВП, который составил экв. 586 млрд. долл. США
По прогнозу МВФ в ТОП-20 в мире Польша войдёт в 2024-2025г.
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Najwie ... 53524.html

Подобных статей о перспективе Украинской экономики я как-то не наблюдаю.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 14:43

  Vlad442 написав:
  change_pm написав:Есть ощущение, что инвесторский запал закончился, а так как строят в большинстве за деньги инвесторов, то как только инвестора закончатся, так сразу стройки и станут. И что тогда делать с бумагой на воздух?

Окно возможностей закрылось.
  change_pm написав:Я смотрел на вышеназванные объекты со средины прошлого года, купить что-то маленькое для себя, но вот на днях решил инвестировать в КрРЖН (Краков).

Для себя и нет разницы Киев или Краков не вяжется.[/quote]

Я живу на две страны и решаю сейчас, где хочу жить на пенсии, когда она настанет. Пока счет не в пользу Родины :(
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 14:54

  change_pm написав:
  Vlad442 написав:
  change_pm написав:Есть ощущение, что инвесторский запал закончился, а так как строят в большинстве за деньги инвесторов, то как только инвестора закончатся, так сразу стройки и станут. И что тогда делать с бумагой на воздух?

Окно возможностей закрылось.
  change_pm написав:Я смотрел на вышеназванные объекты со средины прошлого года, купить что-то маленькое для себя, но вот на днях решил инвестировать в КрРЖН (Краков).

Для себя и нет разницы Киев или Краков не вяжется.[/quote]

Я живу на две страны и решаю сейчас, где хочу жить на пенсии, когда она настанет. Пока счет не в пользу Родины :(


Если вы живете на 2 страны то даже думать нечего, берите Краков. Тем более насколько я понимаю вы знаете польский язык. Вы всегда сможете продать в Кракове, ну или получать доход, только берите что то нормальное а не старый фонд
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:07

  Жека79 написав:
  change_pm написав:Народ, на вас какое-то весеннее инвесторское настроение нашло :) Мое имхо для инвестиций время прошло, если только это не лишние деньги и их не жалко потерять.
Пример, в 16-17 году Отрадный 2 шел по 500-600 баксов за метр, вроде как шара, но дом, вернее его первые 2 секции, до сих пор сдать не могут. Просрочка уже год и даже сейчас особо не шевелятся.
Смотрел на Манхетен, сдача уже раз переносилась, обещают вроде сдать в конце года. Те, кто рядом проезжают, думаю видели, что там речь о конце года не идет. Мое мнение по срокам сдачи Манхетена - где-то середина 21 года.

Есть ощущение, что инвесторский запал закончился, а так как строят в большинстве за деньги инвесторов, то как только инвестора закончатся, так сразу стройки и станут. И что тогда делать с бумагой на воздух?

Я смотрел на вышеназванные объекты со средины прошлого года, купить что-то маленькое для себя, но вот на днях решил инвестировать в КрРЖН (Краков).
Киев пока до выяснения по многим причинам.


Согласен по ряду причин с вами, но вот только это разные вложение и доходность. Очень разные


Спасибо за согласие.

Мой выбор выглядит, видимо, странным, но он мною же вырван из контекста моей ситуации / мотивации / целей, и опубликован, как подтверждение моей позиции.

Доходность - это дело десятое, когда есть ощущение, что твой будущий актив может не материализоваться, или оказаться на территории горячей фазы конфликта.

Чем западнее, тем доходность меньше, а надежность выше...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:18

  change_pm написав:Я живу на две страны и решаю сейчас, где хочу жить на пенсии, когда она настанет. Пока счет не в пользу Родины :(

Если "для себя", то даже и думать нечего.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Побродил по улицам Кракова в Гуглстритвью... Ну что сказать: стоят старенькие довольно поношенные дома. Ну чтобы хоть одна вильнолюдына нахлобучила на это старое и довольно поношенное кондер или остекленный МАФ - никто. Ну, ничего, думаю, наши сограждане скоро ситуацию исправят.
airmax78
 
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