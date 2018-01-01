наверное денег на кондеи нет
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
наверное денег на кондеи нет
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:04
Помимо старого центра есть и районы "советской" застройки, и "пенопластовые неохрущи".
Вот типичные новые районы:
Кондеры не нужны, климат не тот.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:35
а як же "економний кондєй-теплонасос" при европейській дорогій комунальці?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:48
Местные вообще не заморачиваются с тарифами. Сколько стоит куб воды/кВт электроэнергии/Гкал тепла - не знают.
На тему экономии: за квартал ухитрились электричества намотать в 2 раза меньше, чем получалось у владельцев. Без фанатизма. Когда нужно - приборы включаем, когда не нужно - выключаем.
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