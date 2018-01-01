Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Побродил по улицам Кракова в Гуглстритвью... Ну что сказать: стоят старенькие довольно поношенные дома. Ну чтобы хоть одна вильнолюдына нахлобучила на это старое и довольно поношенное кондер или остекленный МАФ - никто. Ну, ничего, думаю, наши сограждане скоро ситуацию исправят.
Помимо старого центра есть и районы "советской" застройки, и "пенопластовые неохрущи". Вот типичные новые районы:
airmax78 написав:Побродил по улицам Кракова в Гуглстритвью... Ну что сказать: стоят старенькие довольно поношенные дома. Ну чтобы хоть одна вильнолюдына нахлобучила на это старое и довольно поношенное кондер или остекленный МАФ - никто. Ну, ничего, думаю, наши сограждане скоро ситуацию исправят.
Помимо старого центра есть и районы "советской" застройки, и "пенопластовые неохрущи". Вот типичные новые районы:
Кондеры не нужны, климат не тот.
а як же "економний кондєй-теплонасос" при европейській дорогій комунальці?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:а як же "економний кондєй-теплонасос" при европейській дорогій комунальці?
Местные вообще не заморачиваются с тарифами. Сколько стоит куб воды/кВт электроэнергии/Гкал тепла - не знают. На тему экономии: за квартал ухитрились электричества намотать в 2 раза меньше, чем получалось у владельцев. Без фанатизма. Когда нужно - приборы включаем, когда не нужно - выключаем.