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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 919920921922

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 130
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
40
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
10
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
18
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ну чтобы хоть одна вильнолюдына нахлобучила на это старое и довольно поношенное кондер или остекленный МАФ - никто.
наверное денег на кондеи нет
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:04

  airmax78 написав:Побродил по улицам Кракова в Гуглстритвью... Ну что сказать: стоят старенькие довольно поношенные дома. Ну чтобы хоть одна вильнолюдына нахлобучила на это старое и довольно поношенное кондер или остекленный МАФ - никто. Ну, ничего, думаю, наши сограждане скоро ситуацию исправят.

Помимо старого центра есть и районы "советской" застройки, и "пенопластовые неохрущи".
Вот типичные новые районы:
Зображення
Зображення
Зображення

Кондеры не нужны, климат не тот.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:35

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Побродил по улицам Кракова в Гуглстритвью... Ну что сказать: стоят старенькие довольно поношенные дома. Ну чтобы хоть одна вильнолюдына нахлобучила на это старое и довольно поношенное кондер или остекленный МАФ - никто. Ну, ничего, думаю, наши сограждане скоро ситуацию исправят.

Помимо старого центра есть и районы "советской" застройки, и "пенопластовые неохрущи".
Вот типичные новые районы:
Зображення
Зображення
Зображення

Кондеры не нужны, климат не тот.

а як же "економний кондєй-теплонасос" при европейській дорогій комунальці?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:48

  flyman написав:а як же "економний кондєй-теплонасос" при европейській дорогій комунальці?

Местные вообще не заморачиваются с тарифами. Сколько стоит куб воды/кВт электроэнергии/Гкал тепла - не знают.
На тему экономии: за квартал ухитрились электричества намотать в 2 раза меньше, чем получалось у владельцев. Без фанатизма. Когда нужно - приборы включаем, когда не нужно - выключаем.
Gastarbaiter
 
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  #<1 ... 919920921922
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