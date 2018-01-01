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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 919920921922

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 130
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
40
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
10
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
18
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ну чтобы хоть одна вильнолюдына нахлобучила на это старое и довольно поношенное кондер или остекленный МАФ - никто.
наверное денег на кондеи нет
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:04

  airmax78 написав:Побродил по улицам Кракова в Гуглстритвью... Ну что сказать: стоят старенькие довольно поношенные дома. Ну чтобы хоть одна вильнолюдына нахлобучила на это старое и довольно поношенное кондер или остекленный МАФ - никто. Ну, ничего, думаю, наши сограждане скоро ситуацию исправят.

Помимо старого центра есть и районы "советской" застройки, и "пенопластовые неохрущи".
Вот типичные новые районы:
Зображення
Зображення
Зображення

Кондеры не нужны, климат не тот.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:35

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Побродил по улицам Кракова в Гуглстритвью... Ну что сказать: стоят старенькие довольно поношенные дома. Ну чтобы хоть одна вильнолюдына нахлобучила на это старое и довольно поношенное кондер или остекленный МАФ - никто. Ну, ничего, думаю, наши сограждане скоро ситуацию исправят.

Помимо старого центра есть и районы "советской" застройки, и "пенопластовые неохрущи".
Вот типичные новые районы:
Зображення
Зображення
Зображення

Кондеры не нужны, климат не тот.

а як же "економний кондєй-теплонасос" при европейській дорогій комунальці?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:48

  flyman написав:а як же "економний кондєй-теплонасос" при европейській дорогій комунальці?

Местные вообще не заморачиваются с тарифами. Сколько стоит куб воды/кВт электроэнергии/Гкал тепла - не знают.
На тему экономии: за квартал ухитрились электричества намотать в 2 раза меньше, чем получалось у владельцев. Без фанатизма. Когда нужно - приборы включаем, когда не нужно - выключаем.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 17:40

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Побродил по улицам Кракова в Гуглстритвью... Ну что сказать: стоят старенькие довольно поношенные дома. Ну чтобы хоть одна вильнолюдына нахлобучила на это старое и довольно поношенное кондер или остекленный МАФ - никто. Ну, ничего, думаю, наши сограждане скоро ситуацию исправят.

Помимо старого центра есть и районы "советской" застройки, и "пенопластовые неохрущи".
Вот типичные новые районы:
Зображення
Зображення
Зображення

Кондеры не нужны, климат не тот.

Нравится. Молодцы. Когда-нибудь и у нас так будет. Возможно в Рыбальском. Хотя не факт.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 18:00

В Киеве заработали инспекторы по парковке.
На киевских улицах в тестовом режиме начали работу инспекторы по парковке. Об этом сообщил замглавы КГГА Дмитрий Давтян в Facebook.

Отмечается, что инспекторы должны предупреждать водителей, которые совершают нарушения. Со временем они также будут выписывать штрафы и инициировать эвакуацию машин на штрафплощадку.

"За несколько недель мы представляем первые результаты их работы и расскажем больше о функциях и полномочиях. Работаем, чтобы сделать Киев комфортным!" - написал Давтян.


https://strana.ua/news/198557-v-kieve-z ... -foto.html

Из комментов под постом
Їх завданням наразі є попередження водіїв про порушення ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
-Доброго дня, ви неправильно припаркувались!
-іди в дупу.
...реформа від КМДА
Скільки попереджальники з київського бюджету будуть отримувати?


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:00

  airmax78 написав: Мое мнение
Все что сейчас на ранней/средней стадии - все, за исключением некоторых объектов, будет задержано на годы (верю, что Тетрис сдадут +/- вовремя, а вот в то, что более-менее в срок сдадут ТТ - не верю). Многое уже задержано на год и более. У Укрбуда, ИМХО, минимальная задержка вырастет до 2-х лет, по некоторым объектам - до 3х. Запрыгивать сейчас в недострои - не то, чтобы небезопасно, но надо быть готовым к тому, что ждать придется долго.

вот живой пример, форумный серж=ИК, сидящий на матраса уже овер 5лет и сублимирующий на "ПА500 в готовом обжитом монолите на ПБ рядом с метро и парками с феншуйными спальнями и т.д." и есть условный влад442й встрявщий в 16м в Эврику и на сегодня имеющим +40-50% в $
так что имеем "на выходе"? пропуканный матрац с дохлой усохшей каклетой(купить за нее уже можно меньще) или реальный профит?
и да, кстати, по ремонтам, с 15го цена на работы х2-3, на материалы х1,5-2...
...так отож...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:и есть условный влад442й встрявщий в 16м в Эврику и на сегодня имеющим +40-50% в $

Спасибо за положительную оценку.
В 16-ом, когда я аргументировал свой выбор, иначе как упоротым голодным менеджером из ОП меня не называли.
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