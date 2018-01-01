airmax78 написав:

Мое мнениеВсе что сейчас на ранней/средней стадии - все, за исключением некоторых объектов, будет задержано на годы (верю, что Тетрис сдадут +/- вовремя, а вот в то, что более-менее в срок сдадут ТТ - не верю). Многое уже задержано на год и более. У Укрбуда, ИМХО, минимальная задержка вырастет до 2-х лет, по некоторым объектам - до 3х. Запрыгивать сейчас в недострои - не то, чтобы небезопасно, но надо быть готовым к тому, что ждать придется долго.