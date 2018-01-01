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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 920921922923

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 130
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
40
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
10
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
18
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 23:54

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Ну чтобы хоть одна вильнолюдына нахлобучила на это старое и довольно поношенное кондер или остекленный МАФ - никто.
наверное денег на кондеи нет

Просто еще не скопилась критическая масса вильнолюдей для изменения сознания местных.
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 09:45

зато цены выше чем соседний совкошлак - це ж перемога?

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 10:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  Прохожий написав:и есть условный влад442й встрявщий в 16м в Эврику и на сегодня имеющим +40-50% в $

Спасибо за положительную оценку.
В 16-ом, когда я аргументировал свой выбор, иначе как упоротым голодным менеджером из ОП меня не называли.
Вас уволили из Аркады?

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
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