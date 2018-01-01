Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 кві, 2019 23:54
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Ну чтобы хоть одна вильнолюдына нахлобучила на это старое и довольно поношенное кондер или остекленный МАФ - никто.
наверное денег на кондеи нет
Просто еще не скопилась критическая масса вильнолюдей для изменения сознания местных.
5748909
Повідомлень: 31
З нами з: 25.09.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 12 раз.
Профіль
Додано: Суб 27 кві, 2019 09:45
зато цены выше чем соседний совкошлак - це ж перемога?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Повідомлень: 7011
З нами з: 05.06.16
Подякував: 518 раз.
Подякували: 1048 раз.
Профіль
Додано: Суб 27 кві, 2019 10:39
Vlad442 написав: Прохожий написав:
и есть условный влад442й встрявщий в 16м в Эврику и на сегодня имеющим +40-50% в $
Спасибо за положительную оценку.
В 16-ом, когда я аргументировал свой выбор, иначе как упоротым голодным менеджером из ОП меня не называли.
Вас уволили из Аркады?
Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
Повідомлень: 19790
З нами з: 20.04.08
Подякував: 362 раз.
Подякували: 500 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
14023
2342726
455
179313
31672
45286