RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 920921922923

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 130
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
40
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
10
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
18
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 23:54

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Ну чтобы хоть одна вильнолюдына нахлобучила на это старое и довольно поношенное кондер или остекленный МАФ - никто.
наверное денег на кондеи нет

Просто еще не скопилась критическая масса вильнолюдей для изменения сознания местных.
5748909
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31
З нами з: 25.09.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 09:45

зато цены выше чем соседний совкошлак - це ж перемога?

Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7012
З нами з: 05.06.16
Подякував: 518 раз.
Подякували: 1048 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 10:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  Прохожий написав:и есть условный влад442й встрявщий в 16м в Эврику и на сегодня имеющим +40-50% в $

Спасибо за положительную оценку.
В 16-ом, когда я аргументировал свой выбор, иначе как упоротым голодным менеджером из ОП меня не называли.
Вас уволили из Аркады?

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19795
З нами з: 20.04.08
Подякував: 362 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 11:48

  change_pm написав:Народ, на вас какое-то весеннее инвесторское настроение нашло :) Мое имхо для инвестиций время прошло, если только это не лишние деньги и их не жалко потерять.
Пример, в 16-17 году Отрадный 2 шел по 500-600 баксов за метр, вроде как шара, но дом, вернее его первые 2 секции, до сих пор сдать не могут. Просрочка уже год и даже сейчас особо не шевелятся.
Смотрел на Манхетен, сдача уже раз переносилась, обещают вроде сдать в конце года. Те, кто рядом проезжают, думаю видели, что там речь о конце года не идет. Мое мнение по срокам сдачи Манхетена - где-то середина 21 года.

Есть ощущение, что инвесторский запал закончился, а так как строят в большинстве за деньги инвесторов, то как только инвестора закончатся, так сразу стройки и станут. И что тогда делать с бумагой на воздух?

Я смотрел на вышеназванные объекты со средины прошлого года, купить что-то маленькое для себя, но вот на днях решил инвестировать в КрРЖН (Краков).
Киев пока до выяснения по многим причинам.


такие же ощущения, здесь ни для себя ни инвест :(
Зображення
iulia
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.04.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 15:10

По мосту Метро , мостовой переход через Русановскую протоку.

Сроки выполнения работ меняли 3 раза. Причина дефицит денег в бюджете Киева. Последний раз сроки окончания перенесли на 17 мая 2020 года ( еще больше года терпеть весь ужас).

Почему в бюджете Киева не хватает финансирования ? Ну сами догадайтесь.
Кстати, веломост строят что немые, похоже с опережением графика.
Строит строительная фирма Спасибка. Спасибко - зам.мера Кличка.

Общая стоимость моста 234 млн.грн. По состоянию на 23 апреля работы профинансированы всего на 41 млн.......ДЕНЕГ НЕТ , НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33086
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3268 раз.
Подякували: 6267 раз.
 
Профіль
17
2
2
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 15:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Почему в бюджете Киева не хватает финансирования ? Ну сами догадайтесь.
задача №1 - мост у Владимирской горки :lol:
№2 -
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2499
З нами з: 03.12.14
Подякував: 304 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 15:29

Мизантрóп
Вот и я о том же.

Притом бюджет Русановского моста самый маленький.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33086
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3268 раз.
Подякували: 6267 раз.
 
Профіль
17
2
2
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 16:02

За 5 років Віталій Кличко провів ремонтних робіт більше, ніж усі його попередники

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2019042 ... perednyky/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7012
З нами з: 05.06.16
Подякував: 518 раз.
Подякували: 1048 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 16:09

  iulia написав:
  change_pm написав:Народ, на вас какое-то весеннее инвесторское настроение нашло :) Мое имхо для инвестиций время прошло, если только это не лишние деньги и их не жалко потерять.
Пример, в 16-17 году Отрадный 2 шел по 500-600 баксов за метр, вроде как шара, но дом, вернее его первые 2 секции, до сих пор сдать не могут. Просрочка уже год и даже сейчас особо не шевелятся.
Смотрел на Манхетен, сдача уже раз переносилась, обещают вроде сдать в конце года. Те, кто рядом проезжают, думаю видели, что там речь о конце года не идет. Мое мнение по срокам сдачи Манхетена - где-то середина 21 года.

Есть ощущение, что инвесторский запал закончился, а так как строят в большинстве за деньги инвесторов, то как только инвестора закончатся, так сразу стройки и станут. И что тогда делать с бумагой на воздух?

Я смотрел на вышеназванные объекты со средины прошлого года, купить что-то маленькое для себя, но вот на днях решил инвестировать в КрРЖН (Краков).
Киев пока до выяснения по многим причинам.


такие же ощущения, здесь ни для себя ни инвест :(
Зображення

Додаткова інфа щодо США: "Сколько нужно зарабатывать в разных штатах Америки, чтобы купить средний дом" https://uainfo.org/blognews/1556345884- ... htoby.html
Пригадую раніше прочитане, середня зарплата в США складає близько 35000 доларів на рік.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 395
З нами з: 01.05.17
Подякував: 66 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 920921922923
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1401, 1402, 1403
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
14023 2342850
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 кві, 2019 09:15
vitaliian
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 179315
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 45313
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (70486)
27.04.2019 17:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.