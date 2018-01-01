Народ, на вас какое-то весеннее инвесторское настроение нашлоМое имхо для инвестиций время прошло, если только это не лишние деньги и их не жалко потерять.Пример, в 16-17 году Отрадный 2 шел по 500-600 баксов за метр, вроде как шара, но дом, вернее его первые 2 секции, до сих пор сдать не могут. Просрочка уже год и даже сейчас особо не шевелятся.Смотрел на Манхетен, сдача уже раз переносилась, обещают вроде сдать в конце года. Те, кто рядом проезжают, думаю видели, что там речь о конце года не идет. Мое мнение по срокам сдачи Манхетена - где-то середина 21 года.Есть ощущение, что инвесторский запал закончился, а так как строят в большинстве за деньги инвесторов, то как только инвестора закончатся, так сразу стройки и станут. И что тогда делать с бумагой на воздух?Я смотрел на вышеназванные объекты со средины прошлого года, купить что-то маленькое для себя, но вот на днях решил инвестировать в КрРЖН (Краков).Киев пока до выяснения по многим причинам.