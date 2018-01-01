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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 921922923924

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 130
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
40
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
10
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
18
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 18:12

  kingkongovets написав:За 5 років Віталій Кличко провів ремонтних робіт більше, ніж усі його попередники

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2019042 ... perednyky/

Дороги и мосты - это не вся необходимая инфрастуктура для нормального города.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 20:07

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:За 5 років Віталій Кличко провів ремонтних робіт більше, ніж усі його попередники

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2019042 ... perednyky/


25% - ый тоже провел реформы ))))

затарился попкорном, жду старта космических реформ от 73%го

интересно как быстро голосовавшие за него начнут размазывать сопли о зраде :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 20:16

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:За 5 років Віталій Кличко провів ремонтних робіт більше, ніж усі його попередники

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2019042 ... perednyky/


25% - ый тоже провел реформы ))))

затарился попкорном, жду старта космических реформ от 73%го

интересно как быстро голосовавшие за него начнут размазывать сопли о зраде :mrgreen:

Я думаю, що швидко.

Путін виставив ультиматум щодо бензину і солярки.
Очевидно, ціни підвищаться.
І зеленофіли будуть незадоволені роботою зе-.
Кулі, державою керувати - то не КВН крутити.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 20:42

  Frant написав:
  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:25% - ый тоже провел реформы ))))

затарился попкорном, жду старта космических реформ от 73%го

интересно как быстро голосовавшие за него начнут размазывать сопли о зраде :mrgreen:

Я думаю, що швидко.

Путін виставив ультиматум щодо бензину і солярки.
Очевидно, ціни підвищаться.
І зеленофіли будуть незадоволені роботою зе-.
Кулі, державою керувати - то не КВН крутити.

Якщо буде дорогий бензин - то може стане чистіше повітря в Києві. І менше 6 літрових пєрдєлок буде в пробках.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 20:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Якщо буде дорогий бензин - то може стане чистіше повітря в Києві. І менше 6 літрових пєрдєлок буде в пробках.

...оказывается как ведь все просто...
уровень "аудитора из БИГ4" подтвержден в очередной раз
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 21:46

  Прохожий написав:
  BIGor написав:Якщо буде дорогий бензин - то може стане чистіше повітря в Києві. І менше 6 літрових пєрдєлок буде в пробках.

...оказывается как ведь все просто...
уровень "аудитора из БИГ4" подтвержден в очередной раз

Сдохни прокурорская тварь.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 21:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Если фейслюки не могут раскидывать мозгами - то начинаются оскорбления. Любого: прокурора, обезьяну, фейслюка посылаю и буду посылать на три буквы за оскорбления.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 21:57

Re: модераторы есть на форуме???

  BIGor написав:
  Прохожий написав:
  BIGor написав:Якщо буде дорогий бензин - то може стане чистіше повітря в Києві. І менше 6 літрових пєрдєлок буде в пробках.

...оказывается как ведь все просто...
уровень "аудитора из БИГ4" подтвержден в очередной раз

Сдохни прокурорская тварь.

какая МОЩЬ "мысли"!!!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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