kingkongovets написав:За 5 років Віталій Кличко провів ремонтних робіт більше, ніж усі його попередники
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2019042 ... perednyky/
Дороги и мосты - это не вся необходимая инфрастуктура для нормального города.
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Додано: Суб 27 кві, 2019 18:12
Дороги и мосты - это не вся необходимая инфрастуктура для нормального города.
Додано: Суб 27 кві, 2019 20:07
затарился попкорном, жду старта космических реформ от 73%го
интересно как быстро голосовавшие за него начнут размазывать сопли о зраде
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 27 кві, 2019 20:16
Я думаю, що швидко.
Путін виставив ультиматум щодо бензину і солярки.
Очевидно, ціни підвищаться.
І зеленофіли будуть незадоволені роботою зе-.
Кулі, державою керувати - то не КВН крутити.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 27 кві, 2019 20:42
Якщо буде дорогий бензин - то може стане чистіше повітря в Києві. І менше 6 літрових пєрдєлок буде в пробках.
Додано: Суб 27 кві, 2019 20:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
...оказывается как ведь все просто...
уровень "аудитора из БИГ4" подтвержден в очередной раз
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 27 кві, 2019 21:46
Додано: Суб 27 кві, 2019 21:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Если фейслюки не могут раскидывать мозгами - то начинаются оскорбления. Любого: прокурора, обезьяну, фейслюка посылаю и буду посылать на три буквы за оскорбления.
Додано: Суб 27 кві, 2019 21:57
Re: модераторы есть на форуме???
какая МОЩЬ "мысли"!!!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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