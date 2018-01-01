Додано: Нед 28 кві, 2019 10:39

pesikot написав: Frant написав:

Путін виставив ультиматум щодо бензину і солярки.

Очевидно, ціни підвищаться.

І зеленофіли будуть незадоволені роботою зе-.

Кулі, державою керувати - то не КВН крутити. Путін виставив ультиматум щодо бензину і солярки.Очевидно, ціни підвищаться.І зеленофіли будуть незадоволені роботою зе-.Кулі, державою керувати - то не КВН крутити.

Уже цена на бензин за неделю +1.5 грн на литре Уже цена на бензин за неделю +1.5 грн на литре

а про цену на нефть не слыхали?никак не влияет?Зеля опять и в этом виноват?Антимонопольный комитет в долях с операторами,заход бензина по 24 грн за литр,на азс уже 32,это такие 3-5% рентабельности,не учитывая недолив и бодяжничество?п.с. по проффесору с графинчиком,уже закрывали отправку автогаза пару лет назад из роисси,и о чудо автогаз находился реэкспортом из Белоруссии,Польши,притащили казахский по морю,литовский тоже нашёлся,просто есть один кум обоих президентов,при нём расцвёл трубопроводный импорт солярки и импорт всего ассортимента НА ПРЯМУЮ из раши,теперь горючки тоже будет вдоволь,только кум будет не при делах.Рынок недвижки замер,слежу за новостроем Качалова 40,по второй очереди не могут начать рыть котлован полгода,но в ОП искренне удивляются:почему люди не покупают???