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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 922923924925>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 130
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
40
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
10
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
18
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 18:12

  kingkongovets написав:За 5 років Віталій Кличко провів ремонтних робіт більше, ніж усі його попередники

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2019042 ... perednyky/

Дороги и мосты - это не вся необходимая инфрастуктура для нормального города.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 20:07

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:За 5 років Віталій Кличко провів ремонтних робіт більше, ніж усі його попередники

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2019042 ... perednyky/


25% - ый тоже провел реформы ))))

затарился попкорном, жду старта космических реформ от 73%го

интересно как быстро голосовавшие за него начнут размазывать сопли о зраде :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 20:16

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:За 5 років Віталій Кличко провів ремонтних робіт більше, ніж усі його попередники

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2019042 ... perednyky/


25% - ый тоже провел реформы ))))

затарился попкорном, жду старта космических реформ от 73%го

интересно как быстро голосовавшие за него начнут размазывать сопли о зраде :mrgreen:

Я думаю, що швидко.

Путін виставив ультиматум щодо бензину і солярки.
Очевидно, ціни підвищаться.
І зеленофіли будуть незадоволені роботою зе-.
Кулі, державою керувати - то не КВН крутити.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 20:42

  Frant написав:
  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:25% - ый тоже провел реформы ))))

затарился попкорном, жду старта космических реформ от 73%го

интересно как быстро голосовавшие за него начнут размазывать сопли о зраде :mrgreen:

Я думаю, що швидко.

Путін виставив ультиматум щодо бензину і солярки.
Очевидно, ціни підвищаться.
І зеленофіли будуть незадоволені роботою зе-.
Кулі, державою керувати - то не КВН крутити.

Якщо буде дорогий бензин - то може стане чистіше повітря в Києві. І менше 6 літрових пєрдєлок буде в пробках.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 20:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Якщо буде дорогий бензин - то може стане чистіше повітря в Києві. І менше 6 літрових пєрдєлок буде в пробках.

...оказывается как ведь все просто...
уровень "аудитора из БИГ4" подтвержден в очередной раз
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 09:19

  Frant написав:
Путін виставив ультиматум щодо бензину і солярки.
Очевидно, ціни підвищаться.
І зеленофіли будуть незадоволені роботою зе-.
Кулі, державою керувати - то не КВН крутити.

Уже цена на бензин за неделю +1.5 грн на литре
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 09:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:І зеленофіли будуть незадоволені роботою зе-.
Кулі, державою керувати - то не КВН крутити.


Папередники оставляют тяжелое наследие. Скорее бы сваливали.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 10:39

  pesikot написав:
  Frant написав:
Путін виставив ультиматум щодо бензину і солярки.
Очевидно, ціни підвищаться.
І зеленофіли будуть незадоволені роботою зе-.
Кулі, державою керувати - то не КВН крутити.

Уже цена на бензин за неделю +1.5 грн на литре

а про цену на нефть не слыхали?
никак не влияет?
Зеля опять и в этом виноват?
Антимонопольный комитет в долях с операторами,заход бензина по 24 грн за литр,на азс уже 32,это такие 3-5% рентабельности,не учитывая недолив и бодяжничество?
п.с. по проффесору с графинчиком,уже закрывали отправку автогаза пару лет назад из роисси,и о чудо автогаз находился реэкспортом из Белоруссии,Польши,притащили казахский по морю,литовский тоже нашёлся,просто есть один кум обоих президентов,при нём расцвёл трубопроводный импорт солярки и импорт всего ассортимента НА ПРЯМУЮ из раши,теперь горючки тоже будет вдоволь,только кум будет не при делах.
Рынок недвижки замер,слежу за новостроем Качалова 40,по второй очереди не могут начать рыть котлован полгода,но в ОП искренне удивляются:почему люди не покупают??? :mrgreen:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 11:05

  pesikot написав:
  Frant написав:
Путін виставив ультиматум щодо бензину і солярки.
Очевидно, ціни підвищаться.
І зеленофіли будуть незадоволені роботою зе-.
Кулі, державою керувати - то не КВН крутити.

Уже цена на бензин за неделю +1.5 грн на литре

Яблоки и картошка на +2 грн подорожали, и что? Мы все умрем?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 11:20

  freeze написав:
Frant написав:І зеленофіли будуть незадоволені роботою зе-.
Кулі, державою керувати - то не КВН крутити.


Папередники оставляют тяжелое наследие. Скорее бы сваливали.

поперэднiкi поперэднiкiв - комада Зе
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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