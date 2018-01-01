Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав: Путін виставив ультиматум щодо бензину і солярки. Очевидно, ціни підвищаться. І зеленофіли будуть незадоволені роботою зе-. Кулі, державою керувати - то не КВН крутити.
Уже цена на бензин за неделю +1.5 грн на литре
а про цену на нефть не слыхали? никак не влияет? Зеля опять и в этом виноват? Антимонопольный комитет в долях с операторами,заход бензина по 24 грн за литр,на азс уже 32,это такие 3-5% рентабельности,не учитывая недолив и бодяжничество? п.с. по проффесору с графинчиком,уже закрывали отправку автогаза пару лет назад из роисси,и о чудо автогаз находился реэкспортом из Белоруссии,Польши,притащили казахский по морю,литовский тоже нашёлся,просто есть один кум обоих президентов,при нём расцвёл трубопроводный импорт солярки и импорт всего ассортимента НА ПРЯМУЮ из раши,теперь горючки тоже будет вдоволь,только кум будет не при делах. Рынок недвижки замер,слежу за новостроем Качалова 40,по второй очереди не могут начать рыть котлован полгода,но в ОП искренне удивляются:почему люди не покупают???
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Frant написав:І зеленофіли будуть незадоволені роботою зе-. Кулі, державою керувати - то не КВН крутити.
Папередники оставляют тяжелое наследие. Скорее бы сваливали.
поперэднiкi поперэднiкiв - комада Зе
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.