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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 922923924925

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 131
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
41
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
10
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
18
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 12:28

  kingkongovets написав:За 5 років Віталій Кличко провів ремонтних робіт більше, ніж усі його попередники

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2019042 ... perednyky/


Вранье.

Что оставит мэр Кличко Киеву: строительная мафия, замирание инфраструктуры и бизнес-монополия
https://m.znaj.ua/ru/capital/224065-shc ... monopoliya
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 19:00

  pesikot написав:
  Долярчик написав:...є такі проекти в Україні?

Вы себе уже "купили". Консерва вскрылась полностью.

... так тепер плани на майбутнє!
- так би мовити створити свій Пенсійний фонд(купити для здачі в оренду)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 19:14

Напишу еще больше подробностей о ремонте моста через Русановкую протоку.

Смета 234 млн.грн. По договору срок работ 9 месяцев. По факту, за прошедших 8 месяцев работы профинансированы всего на 41 млн.грн.

В первоначальных планах финансирование в 2018 должно было быть 58 млн.грн. А по факту профинасировали только 24 млн. грн. В 2019 году первый платеж поступил АЖ 23 апреля 2019 года. То есть в 1 квартале работы даже не финансировались. Условия финансирования - аванс.

А теперь посчитайте сколько будет длиться ремонт если за 8 месяцев работы профинансированы только на 17,5%

И это не единственный пример. На Отрадном есть Озеро в парке, в прошлом году заключили тендер, смета около 40 млн...в феврале работы приостановили , всю строительную технику вывезли , НЕТ ДЕНЕГ....

Как выглядит сейчас это озеро, можете посмотреть на фото.
http://kievvlast.com.ua/text/aktivisty- ... qWYAHz8Hwc
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 19:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Zzzzzz, так это не то что деньги где то есть, а на это нету. Просто бюджет Киева бедный. Бедная столица нищей страны (самой нищей в Европе).

Как бедная столица может строить дорогие инфраструктурные проекты?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 19:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Напишу еще больше подробностей о ремонте моста через Русановкую протоку

какую информацию в контексте ветки Я могу получить?

закончили с долгами ЖКХ начали про мосты???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 20:06

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Напишу еще больше подробностей о ремонте моста через Русановкую протоку

какую информацию в контексте ветки Я могу получить?

закончили с долгами ЖКХ начали про мосты???


Это как раз для Вас написано, в контексте прозрачных аукционов по продаже земли. Что-бы вы понимали почему дороги , мосты , инфраструктура в таком состоянии. Это что-бы вы понимали почему нет ДС, Школ.
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 922923924925
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