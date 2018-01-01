Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Напишу еще больше подробностей о ремонте моста через Русановкую протоку.
Смета 234 млн.грн. По договору срок работ 9 месяцев. По факту, за прошедших 8 месяцев работы профинансированы всего на 41 млн.грн.
В первоначальных планах финансирование в 2018 должно было быть 58 млн.грн. А по факту профинасировали только 24 млн. грн. В 2019 году первый платеж поступил АЖ 23 апреля 2019 года. То есть в 1 квартале работы даже не финансировались. Условия финансирования - аванс.
А теперь посчитайте сколько будет длиться ремонт если за 8 месяцев работы профинансированы только на 17,5%
И это не единственный пример. На Отрадном есть Озеро в парке, в прошлом году заключили тендер, смета около 40 млн...в феврале работы приостановили , всю строительную технику вывезли , НЕТ ДЕНЕГ....