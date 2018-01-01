Додано: Нед 28 кві, 2019 19:14

Напишу еще больше подробностей о ремонте моста через Русановкую протоку.Смета 234 млн.грн. По договору срок работ 9 месяцев. По факту, за прошедших 8 месяцев работы профинансированы всего на 41 млн.грн.В первоначальных планах финансирование в 2018 должно было быть 58 млн.грн. А по факту профинасировали только 24 млн. грн. В 2019 году первый платеж поступил АЖ 23 апреля 2019 года. То есть в 1 квартале работы даже не финансировались. Условия финансирования - аванс.А теперь посчитайте сколько будет длиться ремонт если за 8 месяцев работы профинансированы только на 17,5%И это не единственный пример. На Отрадном есть Озеро в парке, в прошлом году заключили тендер, смета около 40 млн...в феврале работы приостановили , всю строительную технику вывезли , НЕТ ДЕНЕГ....Как выглядит сейчас это озеро, можете посмотреть на фото.