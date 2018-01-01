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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 922923924925

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 131
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
41
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
10
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
18
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 12:28

  kingkongovets написав:За 5 років Віталій Кличко провів ремонтних робіт більше, ніж усі його попередники

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2019042 ... perednyky/


Вранье.

Что оставит мэр Кличко Киеву: строительная мафия, замирание инфраструктуры и бизнес-монополия
https://m.znaj.ua/ru/capital/224065-shc ... monopoliya
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 19:00

  pesikot написав:
  Долярчик написав:...є такі проекти в Україні?

Вы себе уже "купили". Консерва вскрылась полностью.

... так тепер плани на майбутнє!
- так би мовити створити свій Пенсійний фонд(купити для здачі в оренду)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 19:14

Напишу еще больше подробностей о ремонте моста через Русановкую протоку.

Смета 234 млн.грн. По договору срок работ 9 месяцев. По факту, за прошедших 8 месяцев работы профинансированы всего на 41 млн.грн.

В первоначальных планах финансирование в 2018 должно было быть 58 млн.грн. А по факту профинасировали только 24 млн. грн. В 2019 году первый платеж поступил АЖ 23 апреля 2019 года. То есть в 1 квартале работы даже не финансировались. Условия финансирования - аванс.

А теперь посчитайте сколько будет длиться ремонт если за 8 месяцев работы профинансированы только на 17,5%

И это не единственный пример. На Отрадном есть Озеро в парке, в прошлом году заключили тендер, смета около 40 млн...в феврале работы приостановили , всю строительную технику вывезли , НЕТ ДЕНЕГ....

Как выглядит сейчас это озеро, можете посмотреть на фото.
http://kievvlast.com.ua/text/aktivisty- ... qWYAHz8Hwc
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 19:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Zzzzzz, так это не то что деньги где то есть, а на это нету. Просто бюджет Киева бедный. Бедная столица нищей страны (самой нищей в Европе).

Как бедная столица может строить дорогие инфраструктурные проекты?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 19:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Напишу еще больше подробностей о ремонте моста через Русановкую протоку

какую информацию в контексте ветки Я могу получить?

закончили с долгами ЖКХ начали про мосты???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 20:06

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Напишу еще больше подробностей о ремонте моста через Русановкую протоку

какую информацию в контексте ветки Я могу получить?

закончили с долгами ЖКХ начали про мосты???


Это как раз для Вас написано, в контексте прозрачных аукционов по продаже земли. Что-бы вы понимали почему дороги , мосты , инфраструктура в таком состоянии. Это что-бы вы понимали почему нет ДС, Школ.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 20:13

А еще одна пикантная подробность.

Контракт на ремонт моста через Русановскую протоку подписали 14 августа ....

Но при этом, 26 ноября провели тендер на строительство веломоста....и сейчас внимание....уже 10 декабря перечислили аванс ПОЧТИ 100 млн ( 97 млн.грн )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 20:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://panorama.pub/10401-nedvizhimost-na-kurilah.html
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 20:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

.. а хтось підкаже мені аналог такого УКРАЇНСЬКОГО проекту?
- поділіться, будь-те добрі, посиланням на укр-продукт!


...є такі проекти в Україні?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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  Долярчик написав:... а по першому ролику(він коротенький, можете переглянути) - нема що сказати?


Поважаю Долярчика за наполегливість! Але ж хто, крім образ має тут що сказати?
Сам "батенька" сам :)

Україна не Россія (Кучма).
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