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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 кві, 2019 21:46
change_pm написав: Долярчик написав:
... а по першому ролику(він коротенький, можете переглянути) - нема що сказати?
Поважаю Долярчика за наполегливість! Але ж хто, крім образ має тут що сказати?
Сам "батенька" сам
Україна не Россія (Кучма).
я запропонував
1) паспотр РФ по спрощенiй процедурi
2) стройки Войцеховського
але пост потерли , мабуть зРадыо/ЛАД/Долярчик наскиглили
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Нед 28 кві, 2019 22:47
flyman написав: change_pm написав: Долярчик написав:
... а по першому ролику(він коротенький, можете переглянути) - нема що сказати?
Поважаю Долярчика за наполегливість! Але ж хто, крім образ має тут що сказати?
Сам "батенька" сам
Україна не Россія (Кучма).
я запропонував
1) паспотр РФ по спрощенiй процедурi
2) стройки Войцеховського
але пост потерли , мабуть зРадыо/ЛАД/Долярчик наскиглили
Ой вей, не подобається мені, як до долярчика ставляться.
В нормальній країні такі, як долярчик - багатство нації! Тягнють ярмо, платять податки (в межах тієї системи, що є), народжують нових платників податків і т.д.
В нього такє коло спілкування (моє імхо), що тільки тут він думає, що може спитати розумних/успішних людей, а що має від них?
Ой вей, ніц нема поваги до вашої поведінки!
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Додано: Нед 28 кві, 2019 22:50
change_pm написав: flyman написав: change_pm написав:
Поважаю Долярчика за наполегливість! Але ж хто, крім образ має тут що сказати?
Сам "батенька" сам
Україна не Россія (Кучма).
я запропонував
1) паспотр РФ по спрощенiй процедурi
2) стройки Войцеховського
але пост потерли , мабуть зРадыо/ЛАД/Долярчик наскиглили
Ой вей, не подобається мені, як до долярчика ставляться.
В нормальній країні такі, як долярчик - багатство нації! Тягнють ярмо, платять податки (в межах тієї системи, що є), народжують нових платників податків і т.д.
В нього такє коло спілкування (моє імхо), що тільки тут він думає, що може спитати розумних/успішних людей, а що має від них?
Ой вей, ніц нема поваги до вашої поведінки!
Долярчик платит податки? Не смешно.
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airmax78
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