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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 923924925926

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 132
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
41
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
10
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 21:46

  change_pm написав:
  Долярчик написав:... а по першому ролику(він коротенький, можете переглянути) - нема що сказати?


Поважаю Долярчика за наполегливість! Але ж хто, крім образ має тут що сказати?
Сам "батенька" сам :)

Україна не Россія (Кучма).

я запропонував

1) паспотр РФ по спрощенiй процедурi
2) стройки Войцеховського

але пост потерли , мабуть зРадыо/ЛАД/Долярчик наскиглили
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 22:47

  flyman написав:
  change_pm написав:
  Долярчик написав:... а по першому ролику(він коротенький, можете переглянути) - нема що сказати?


Поважаю Долярчика за наполегливість! Але ж хто, крім образ має тут що сказати?
Сам "батенька" сам :)

Україна не Россія (Кучма).

я запропонував

1) паспотр РФ по спрощенiй процедурi
2) стройки Войцеховського
але пост потерли , мабуть зРадыо/ЛАД/Долярчик наскиглили


Ой вей, не подобається мені, як до долярчика ставляться.
В нормальній країні такі, як долярчик - багатство нації! Тягнють ярмо, платять податки (в межах тієї системи, що є), народжують нових платників податків і т.д.
В нього такє коло спілкування (моє імхо), що тільки тут він думає, що може спитати розумних/успішних людей, а що має від них?
Ой вей, ніц нема поваги до вашої поведінки!
change_pm
 
Повідомлень: 356
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 22:50

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:
Поважаю Долярчика за наполегливість! Але ж хто, крім образ має тут що сказати?
Сам "батенька" сам :)

Україна не Россія (Кучма).

я запропонував

1) паспотр РФ по спрощенiй процедурi
2) стройки Войцеховського
але пост потерли , мабуть зРадыо/ЛАД/Долярчик наскиглили


Ой вей, не подобається мені, як до долярчика ставляться.
В нормальній країні такі, як долярчик - багатство нації! Тягнють ярмо, платять податки (в межах тієї системи, що є), народжують нових платників податків і т.д.
В нього такє коло спілкування (моє імхо), що тільки тут він думає, що може спитати розумних/успішних людей, а що має від них?
Ой вей, ніц нема поваги до вашої поведінки!

Долярчик платит податки? Не смешно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 07:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... так, податки сплачую! - оренду - сплачую!
- все в білу!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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