Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:... а по першому ролику(він коротенький, можете переглянути) - нема що сказати?
Поважаю Долярчика за наполегливість! Але ж хто, крім образ має тут що сказати? Сам "батенька" сам
Україна не Россія (Кучма).
я запропонував
1) паспотр РФ по спрощенiй процедурi 2) стройки Войцеховського
але пост потерли , мабуть зРадыо/ЛАД/Долярчик наскиглили
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Долярчик написав:... а по першому ролику(він коротенький, можете переглянути) - нема що сказати?
Поважаю Долярчика за наполегливість! Але ж хто, крім образ має тут що сказати? Сам "батенька" сам
Україна не Россія (Кучма).
я запропонував
1) паспотр РФ по спрощенiй процедурi 2) стройки Войцеховського але пост потерли , мабуть зРадыо/ЛАД/Долярчик наскиглили
Ой вей, не подобається мені, як до долярчика ставляться. В нормальній країні такі, як долярчик - багатство нації! Тягнють ярмо, платять податки (в межах тієї системи, що є), народжують нових платників податків і т.д. В нього такє коло спілкування (моє імхо), що тільки тут він думає, що може спитати розумних/успішних людей, а що має від них? Ой вей, ніц нема поваги до вашої поведінки!
change_pm написав: Поважаю Долярчика за наполегливість! Але ж хто, крім образ має тут що сказати? Сам "батенька" сам
Україна не Россія (Кучма).
я запропонував
1) паспотр РФ по спрощенiй процедурi 2) стройки Войцеховського але пост потерли , мабуть зРадыо/ЛАД/Долярчик наскиглили
Ой вей, не подобається мені, як до долярчика ставляться. В нормальній країні такі, як долярчик - багатство нації! Тягнють ярмо, платять податки (в межах тієї системи, що є), народжують нових платників податків і т.д. В нього такє коло спілкування (моє імхо), що тільки тут він думає, що може спитати розумних/успішних людей, а що має від них? Ой вей, ніц нема поваги до вашої поведінки!
change_pm написав: Поважаю Долярчика за наполегливість! Але ж хто, крім образ має тут що сказати? Сам "батенька" сам
Україна не Россія (Кучма).
я запропонував
1) паспотр РФ по спрощенiй процедурi 2) стройки Войцеховського але пост потерли , мабуть зРадыо/ЛАД/Долярчик наскиглили
Ой вей, не подобається мені, як до долярчика ставляться. В нормальній країні такі, як долярчик - багатство нації! Тягнють ярмо, платять податки (в межах тієї системи, що є), народжують нових платників податків і т.д. В нього такє коло спілкування (моє імхо), що тільки тут він думає, що може спитати розумних/успішних людей, а що має від них? Ой вей, ніц нема поваги до вашої поведінки!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.