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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 28 кві, 2019 22:47
flyman написав: change_pm написав: Долярчик написав:
... а по першому ролику(він коротенький, можете переглянути) - нема що сказати?
Поважаю Долярчика за наполегливість! Але ж хто, крім образ має тут що сказати?
Сам "батенька" сам
Україна не Россія (Кучма).
я запропонував
1) паспотр РФ по спрощенiй процедурi
2) стройки Войцеховського
але пост потерли , мабуть зРадыо/ЛАД/Долярчик наскиглили
Ой вей, не подобається мені, як до долярчика ставляться.
В нормальній країні такі, як долярчик - багатство нації! Тягнють ярмо, платять податки (в межах тієї системи, що є), народжують нових платників податків і т.д.
В нього такє коло спілкування (моє імхо), що тільки тут він думає, що може спитати розумних/успішних людей, а що має від них?
Ой вей, ніц нема поваги до вашої поведінки!
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Додано: Нед 28 кві, 2019 22:50
change_pm написав: flyman написав: change_pm написав:
Поважаю Долярчика за наполегливість! Але ж хто, крім образ має тут що сказати?
Сам "батенька" сам
Україна не Россія (Кучма).
я запропонував
1) паспотр РФ по спрощенiй процедурi
2) стройки Войцеховського
але пост потерли , мабуть зРадыо/ЛАД/Долярчик наскиглили
Ой вей, не подобається мені, як до долярчика ставляться.
В нормальній країні такі, як долярчик - багатство нації! Тягнють ярмо, платять податки (в межах тієї системи, що є), народжують нових платників податків і т.д.
В нього такє коло спілкування (моє імхо), що тільки тут він думає, що може спитати розумних/успішних людей, а що має від них?
Ой вей, ніц нема поваги до вашої поведінки!
Долярчик платит податки? Не смешно.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 07:56
... так, податки сплачую! - оренду - сплачую!
- все в білу!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Пон 29 кві, 2019 09:52
flyman написав:
а як же "економний кондєй-теплонасос" при европейській дорогій комунальці?
Еще немного про дорогую европейскую коммуналку:
- содержание дома + вывоз мусора + охрана 1100 грн/мес
- отопление 1830 грн/Гкал
- гор. вода 74 грн/куб
- содержание сетей ГВС 393 грн/мес
На круг выходит около 100 дол/мес за 50 кв. неохруща
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