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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 923924925926

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 132
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
41
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
10
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 22:47

  flyman написав:
  change_pm написав:
  Долярчик написав:... а по першому ролику(він коротенький, можете переглянути) - нема що сказати?


Поважаю Долярчика за наполегливість! Але ж хто, крім образ має тут що сказати?
Сам "батенька" сам :)

Україна не Россія (Кучма).

я запропонував

1) паспотр РФ по спрощенiй процедурi
2) стройки Войцеховського
але пост потерли , мабуть зРадыо/ЛАД/Долярчик наскиглили


Ой вей, не подобається мені, як до долярчика ставляться.
В нормальній країні такі, як долярчик - багатство нації! Тягнють ярмо, платять податки (в межах тієї системи, що є), народжують нових платників податків і т.д.
В нього такє коло спілкування (моє імхо), що тільки тут він думає, що може спитати розумних/успішних людей, а що має від них?
Ой вей, ніц нема поваги до вашої поведінки!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 22:50

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:
Поважаю Долярчика за наполегливість! Але ж хто, крім образ має тут що сказати?
Сам "батенька" сам :)

Україна не Россія (Кучма).

я запропонував

1) паспотр РФ по спрощенiй процедурi
2) стройки Войцеховського
але пост потерли , мабуть зРадыо/ЛАД/Долярчик наскиглили


Ой вей, не подобається мені, як до долярчика ставляться.
В нормальній країні такі, як долярчик - багатство нації! Тягнють ярмо, платять податки (в межах тієї системи, що є), народжують нових платників податків і т.д.
В нього такє коло спілкування (моє імхо), що тільки тут він думає, що може спитати розумних/успішних людей, а що має від них?
Ой вей, ніц нема поваги до вашої поведінки!

Долярчик платит податки? Не смешно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 07:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... так, податки сплачую! - оренду - сплачую!
- все в білу!!!

п. с.
- забув додати: що я роблю "не так"?
- зле, що не краду у своєх армії під час війни?
- чи просто зле, що не маю таких вірних друзів-свинарчуків? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 29 кві, 2019 11:54, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 09:52

  flyman написав:а як же "економний кондєй-теплонасос" при европейській дорогій комунальці?

Еще немного про дорогую европейскую коммуналку:
- содержание дома + вывоз мусора + охрана 1100 грн/мес
- отопление 1830 грн/Гкал
- гор. вода 74 грн/куб
- содержание сетей ГВС 393 грн/мес

На круг выходит около 100 дол/мес за 50 кв. неохруща :(
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 12:54

  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:а як же "економний кондєй-теплонасос" при европейській дорогій комунальці?

Еще немного про дорогую европейскую коммуналку:
- содержание дома + вывоз мусора + охрана 1100 грн/мес
- отопление 1830 грн/Гкал
- гор. вода 74 грн/куб
- содержание сетей ГВС 393 грн/мес
На круг выходит около 100 дол/мес за 50 кв. неохруща :(

Примерно как у нас в зимний период. Но пенсия там, наверное, не 60 баксов? И минимальная зарплата не 150.
З.Ы. Сливайте бензин! Лук в сильпо по 40 гривен. Гиперинфляция начинается. Через месяц-два купончики? Кстати, о бензине, с ним с 1 июня тоже обещают проблемы. Какая тут недвига...
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 12:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hxbbgaf написав:Гиперинфляция начинается. Через месяц-два купончики? Кстати, о бензине, с ним с 1 июня тоже обещают проблемы. Какая тут недвига...

Все в $? :D
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 13:10

  hxbbgaf написав:
  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:а як же "економний кондєй-теплонасос" при европейській дорогій комунальці?

Еще немного про дорогую европейскую коммуналку:
- содержание дома + вывоз мусора + охрана 1100 грн/мес
- отопление 1830 грн/Гкал
- гор. вода 74 грн/куб
- содержание сетей ГВС 393 грн/мес
На круг выходит около 100 дол/мес за 50 кв. неохруща :(

Примерно как у нас в зимний период. Но пенсия там, наверное, не 60 баксов? И минимальная зарплата не 150.

Для малоимущих есть какие-то субсидии.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 13:29

  change_pm написав:В нього такє коло спілкування (моє імхо), що тільки тут він думає, що може спитати розумних/успішних людей, а що має від них?

от них он когда-то имел ответы на все вопросы.
затем, со своей стороны, встал в чисто бабскую позу "это мне не подходит, разбираться не хочу, учиться не хочу, давайте готовое и чтобы сразу и много".
затем на всех возможных ветках завалил форум хвальбой к своей личности.

в результате был признан личностью примитивной и получил именно то, что имеет сейчас.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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