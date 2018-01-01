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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 28 кві, 2019 22:47
flyman написав: change_pm написав: Долярчик написав:
... а по першому ролику(він коротенький, можете переглянути) - нема що сказати?
Поважаю Долярчика за наполегливість! Але ж хто, крім образ має тут що сказати?
Сам "батенька" сам
Україна не Россія (Кучма).
я запропонував
1) паспотр РФ по спрощенiй процедурi
2) стройки Войцеховського
але пост потерли , мабуть зРадыо/ЛАД/Долярчик наскиглили
Ой вей, не подобається мені, як до долярчика ставляться.
В нормальній країні такі, як долярчик - багатство нації! Тягнють ярмо, платять податки (в межах тієї системи, що є), народжують нових платників податків і т.д.
В нього такє коло спілкування (моє імхо), що тільки тут він думає, що може спитати розумних/успішних людей, а що має від них?
Ой вей, ніц нема поваги до вашої поведінки!
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Додано: Нед 28 кві, 2019 22:50
change_pm написав: flyman написав: change_pm написав:
Поважаю Долярчика за наполегливість! Але ж хто, крім образ має тут що сказати?
Сам "батенька" сам
Україна не Россія (Кучма).
я запропонував
1) паспотр РФ по спрощенiй процедурi
2) стройки Войцеховського
але пост потерли , мабуть зРадыо/ЛАД/Долярчик наскиглили
Ой вей, не подобається мені, як до долярчика ставляться.
В нормальній країні такі, як долярчик - багатство нації! Тягнють ярмо, платять податки (в межах тієї системи, що є), народжують нових платників податків і т.д.
В нього такє коло спілкування (моє імхо), що тільки тут він думає, що може спитати розумних/успішних людей, а що має від них?
Ой вей, ніц нема поваги до вашої поведінки!
Долярчик платит податки? Не смешно.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 07:56
... так, податки сплачую! - оренду - сплачую!
- все в білу!!!
п. с.
- забув додати: що я роблю "не так"?
- зле, що не краду у своєх армії під час війни?
- чи просто зле, що не маю таких вірних друзів-свинарчуків?
Востаннє редагувалось Долярчик
в Пон 29 кві, 2019 11:54, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Пон 29 кві, 2019 09:52
flyman написав:
а як же "економний кондєй-теплонасос" при европейській дорогій комунальці?
Еще немного про дорогую европейскую коммуналку:
- содержание дома + вывоз мусора + охрана 1100 грн/мес
- отопление 1830 грн/Гкал
- гор. вода 74 грн/куб
- содержание сетей ГВС 393 грн/мес
На круг выходит около 100 дол/мес за 50 кв. неохруща
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Gastarbaiter
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Додано: Пон 29 кві, 2019 12:54
Gastarbaiter написав: flyman написав:
а як же "економний кондєй-теплонасос" при европейській дорогій комунальці?
Еще немного про дорогую европейскую коммуналку:
- содержание дома + вывоз мусора + охрана 1100 грн/мес
- отопление 1830 грн/Гкал
- гор. вода 74 грн/куб
- содержание сетей ГВС 393 грн/мес
На круг выходит около 100 дол/мес за 50 кв. неохруща
Примерно как у нас в зимний период. Но пенсия там, наверное, не 60 баксов? И минимальная зарплата не 150.
З.Ы. Сливайте бензин! Лук в сильпо по 40 гривен. Гиперинфляция начинается. Через месяц-два купончики? Кстати, о бензине, с ним с 1 июня тоже обещают проблемы. Какая тут недвига...
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Додано: Пон 29 кві, 2019 12:56
hxbbgaf написав:Гиперинфляция начинается. Через месяц-два купончики? Кстати, о бензине, с ним с 1 июня тоже обещают проблемы. Какая тут недвига...
Все в $?
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Додано: Пон 29 кві, 2019 13:10
hxbbgaf написав: Gastarbaiter написав: flyman написав:
а як же "економний кондєй-теплонасос" при европейській дорогій комунальці?
Еще немного про дорогую европейскую коммуналку:
- содержание дома + вывоз мусора + охрана 1100 грн/мес
- отопление 1830 грн/Гкал
- гор. вода 74 грн/куб
- содержание сетей ГВС 393 грн/мес
На круг выходит около 100 дол/мес за 50 кв. неохруща
Примерно как у нас в зимний период. Но пенсия там, наверное, не 60 баксов? И минимальная зарплата не 150.
Для малоимущих есть какие-то субсидии.
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Gastarbaiter
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Додано: Пон 29 кві, 2019 13:29
change_pm написав:
В нього такє коло спілкування (моє імхо), що тільки тут він думає, що може спитати розумних/успішних людей, а що має від них?
от них он когда-то имел ответы на все вопросы.
затем, со своей стороны, встал в чисто бабскую позу "это мне не подходит, разбираться не хочу, учиться не хочу, давайте готовое и чтобы сразу и много".
затем на всех возможных ветках завалил форум хвальбой к своей личности.
в результате был признан личностью примитивной и получил именно то, что имеет сейчас.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Пон 29 кві, 2019 14:32
hxbbgaf написав: Gastarbaiter написав: flyman написав:
а як же "економний кондєй-теплонасос" при европейській дорогій комунальці?
Еще немного про дорогую европейскую коммуналку:
- содержание дома + вывоз мусора + охрана 1100 грн/мес
- отопление 1830 грн/Гкал
- гор. вода 74 грн/куб
- содержание сетей ГВС 393 грн/мес
На круг выходит около 100 дол/мес за 50 кв. неохруща
Примерно как у нас в зимний период. Но пенсия там, наверное, не 60 баксов? И минимальная зарплата не 150.
З.Ы. Сливайте бензин! Лук в сильпо по 40 гривен. Гиперинфляция начинается. Через месяц-два купончики? Кстати, о бензине, с ним с 1 июня тоже обещают проблемы. Какая тут недвига...
шас за тиждень-два зазеленiе укроповський лук... потерпи, не зрадойопствуй
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Пон 29 кві, 2019 15:20
Особенно улыбает мнение Yuri_T , рассказывающего о бабской позиции. Напомню учетка должна тут 5 бутылок вина и решила вместо расчета нахамить.
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