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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 924925926927

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 132
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
41
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
10
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 16:14

  flyman написав:
  hxbbgaf написав:
  Gastarbaiter написав:Еще немного про дорогую европейскую коммуналку:
- содержание дома + вывоз мусора + охрана 1100 грн/мес
- отопление 1830 грн/Гкал
- гор. вода 74 грн/куб
- содержание сетей ГВС 393 грн/мес
На круг выходит около 100 дол/мес за 50 кв. неохруща :(

Примерно как у нас в зимний период. Но пенсия там, наверное, не 60 баксов? И минимальная зарплата не 150.
З.Ы. Сливайте бензин! Лук в сильпо по 40 гривен. Гиперинфляция начинается. Через месяц-два купончики? Кстати, о бензине, с ним с 1 июня тоже обещают проблемы. Какая тут недвига...

шас за тиждень-два зазеленiе укроповський лук... потерпи, не зрадойопствуй

Такой на шампур не пойдёт.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 17:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всем ку.
Буду очень рад контактам, отзывам в личку о агенстввах недвижимости.
Пора продать или безавозмездно переписать жилье на родственников первой линии.
Интересует юриическое сопровождение от и до, меня как не резидента Украины.
От открытия счета до уплаты налогов нужна помощь. Хочу сделать все по правилам.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Понаехал
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