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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 29 кві, 2019 16:14
flyman написав: hxbbgaf написав: Gastarbaiter написав:
Еще немного про дорогую европейскую коммуналку:
- содержание дома + вывоз мусора + охрана 1100 грн/мес
- отопление 1830 грн/Гкал
- гор. вода 74 грн/куб
- содержание сетей ГВС 393 грн/мес
На круг выходит около 100 дол/мес за 50 кв. неохруща
Примерно как у нас в зимний период. Но пенсия там, наверное, не 60 баксов? И минимальная зарплата не 150.
З.Ы. Сливайте бензин! Лук в сильпо по 40 гривен. Гиперинфляция начинается. Через месяц-два купончики? Кстати, о бензине, с ним с 1 июня тоже обещают проблемы. Какая тут недвига...
шас за тиждень-два зазеленiе укроповський лук
... потерпи, не зрадойопствуй
Такой на шампур не пойдёт.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 17:31
Всем ку.
Буду очень рад контактам, отзывам в личку о агенстввах недвижимости.
Пора продать или безавозмездно переписать жилье на родственников первой линии.
Интересует юриическое сопровождение от и до, меня как не резидента Украины.
От открытия счета до уплаты налогов нужна помощь. Хочу сделать все по правилам.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
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