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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 29 кві, 2019 16:14
flyman написав: hxbbgaf написав: Gastarbaiter написав:
Еще немного про дорогую европейскую коммуналку:
- содержание дома + вывоз мусора + охрана 1100 грн/мес
- отопление 1830 грн/Гкал
- гор. вода 74 грн/куб
- содержание сетей ГВС 393 грн/мес
На круг выходит около 100 дол/мес за 50 кв. неохруща
Примерно как у нас в зимний период. Но пенсия там, наверное, не 60 баксов? И минимальная зарплата не 150.
З.Ы. Сливайте бензин! Лук в сильпо по 40 гривен. Гиперинфляция начинается. Через месяц-два купончики? Кстати, о бензине, с ним с 1 июня тоже обещают проблемы. Какая тут недвига...
шас за тиждень-два зазеленiе укроповський лук
... потерпи, не зрадойопствуй
Такой на шампур не пойдёт.
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Vadim V
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Додано: Пон 29 кві, 2019 17:31
Всем ку.
Буду очень рад контактам, отзывам в личку о агенстввах недвижимости.
Пора продать или безавозмездно переписать жилье на родственников первой линии.
Интересует юриическое сопровождение от и до, меня как не резидента Украины.
От открытия счета до уплаты налогов нужна помощь. Хочу сделать все по правилам.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
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Понаехал
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Додано: Пон 29 кві, 2019 17:55
Понаехал написав:
Всем ку.
Буду очень рад контактам, отзывам в личку о агенстввах недвижимости.
Пора продать или безавозмездно переписать жилье на родственников первой линии.
Интересует юриическое сопровождение от и до, меня как не резидента Украины.
От открытия счета до уплаты налогов нужна помощь. Хочу сделать все по правилам.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Продать и подарить две большие разницы..., я бы сначала сходил
к нотариусу так как уверен что агентство лишнее и бесполезное звено.
п.с. но вы вроде бы не здесь а там
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Vadim V
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Додано: Пон 29 кві, 2019 18:03
Понаехал написав:
Всем ку.
Буду очень рад контактам, отзывам в личку о агенстввах недвижимости.
Пора продать или безавозмездно переписать жилье на родственников первой линии.
Интересует юриическое сопровождение от и до, меня как не резидента Украины.
От открытия счета до уплаты налогов нужна помощь. Хочу сделать все по правилам.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
батькам подарувати, ти ж громадянин неньки, все просто,
пишеш довiренiть на оформлення документiв,
коли будуть готовi доки на кв., робиш дарчу.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Пон 29 кві, 2019 18:05
Vadim V написав:
п.с. но вы вроде бы не здесь а там
В тои то и дело, что я тут, а не в Киеве. Ищу пакет комплексных услуг, включающих нотариуса. Насколько я знаю, большие агенства имеют их. Те 2 нотариуса, что я аосетил когда зубы прилетал лечить зимой на неделю, несли ахинею.
Подарить меня тоже устраивает. Я готов отдать 18%.
Востаннє редагувалось Понаехал
в Пон 29 кві, 2019 18:08, всього редагувалось 1 раз.
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Понаехал
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Додано: Пон 29 кві, 2019 18:07
flyman написав:
батькам подарувати, ти ж громадянин неньки, все просто,
пишеш довiренiть на оформлення документiв,
коли будуть готовi доки на кв., робиш дарчу.
не просто. я нерезидент. надо платить 18%. Я не в курсе как это платить.
Даже счет открыть как для уплаты налогов мне непонятно. Банки не консультируют в телефонном режиме что мне надо. 3 раза пытался пушнуть альфу и пумб. Не смогли в телефонном режиме ответить.
поэтому и надо юрист, который шаг за шагом проведет с юридической точки зрения.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 18:10
Понаехал написав: Vadim V написав:
п.с. но вы вроде бы не здесь а там
В тои то и дело, что я тут, а не в Киеве. Ищу пакет комплексных услуг, включающих нотариуса. Насколько я знаю, большие агенства имеют их. Те 2 нотариуса, что я аосетил когда зубы прилетал лечить зимой на неделю, несли ахинею.
Подарить меня тоже устраивает. Я готов отдать 18%.
Вам нужны нотариусы Вишнёвого, если квартира там. Киевский сделку не оформит.
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stm
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Додано: Пон 29 кві, 2019 18:12
stm написав:
Вам нужны нотариусы Вишнёвого, если квартира там. Киевский сделку не оформит.
у меня еще и в Киеве есть кой-че. На Троещине. начну с нее....
Я прибарохлился 3 с небольшим года назад на дне, но особо не афишировал тут, как респектушка.
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Понаехал
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Додано: Пон 29 кві, 2019 18:26
Понаехал написав: Vadim V написав:
п.с. но вы вроде бы не здесь а там
В тои то и дело, что я тут, а не в Киеве. Ищу пакет комплексных услуг, включающих нотариуса. Насколько я знаю, большие агенства имеют их.
Те 2 нотариуса, что я аосетил когда зубы прилетал лечить зимой на неделю, несли ахинею.
Подарить меня тоже устраивает. Я готов отдать 18%.
Даже Приватбанк не имеет их а просто сотрудничает с проверенными и знающими.
Ищите знающего толк именно в вашем вопросе нотариуса.
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Vadim V
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Додано: Пон 29 кві, 2019 18:29
Vadim V написав:
Даже Приватбанк не имеет их а просто сотрудничает с проверенными и знающими.
Ищите знающего толк именно в вашем вопросе нотариуса.
ну собственно о контактах таких я и спрашиваю.
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Понаехал
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