Додано: Пон 29 кві, 2019 17:55

Понаехал написав: Всем ку.

Буду очень рад контактам, отзывам в личку о агенстввах недвижимости.

Пора продать или безавозмездно переписать жилье на родственников первой линии.

Интересует юриическое сопровождение от и до, меня как не резидента Украины.

От открытия счета до уплаты налогов нужна помощь. Хочу сделать все по правилам.

Заранее спасибо всем откликнувшимся. Всем ку.Буду очень рад контактам, отзывам в личку о агенстввах недвижимости.Пора продать или безавозмездно переписать жилье на родственников первой линии.Интересует юриическое сопровождение от и до, меня как не резидента Украины.От открытия счета до уплаты налогов нужна помощь. Хочу сделать все по правилам.Заранее спасибо всем откликнувшимся.

сходил

но вы вроде бы не здесь а там

Продать и подарить две большие разницы..., я бы сначалак нотариусу так как уверен что агентство лишнее и бесполезное звено.п.с.