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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 925926927928>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 132
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
41
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
10
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 16:14

  flyman написав:
  hxbbgaf написав:
  Gastarbaiter написав:Еще немного про дорогую европейскую коммуналку:
- содержание дома + вывоз мусора + охрана 1100 грн/мес
- отопление 1830 грн/Гкал
- гор. вода 74 грн/куб
- содержание сетей ГВС 393 грн/мес
На круг выходит около 100 дол/мес за 50 кв. неохруща :(

Примерно как у нас в зимний период. Но пенсия там, наверное, не 60 баксов? И минимальная зарплата не 150.
З.Ы. Сливайте бензин! Лук в сильпо по 40 гривен. Гиперинфляция начинается. Через месяц-два купончики? Кстати, о бензине, с ним с 1 июня тоже обещают проблемы. Какая тут недвига...

шас за тиждень-два зазеленiе укроповський лук... потерпи, не зрадойопствуй

Такой на шампур не пойдёт.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 17:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всем ку.
Буду очень рад контактам, отзывам в личку о агенстввах недвижимости.
Пора продать или безавозмездно переписать жилье на родственников первой линии.
Интересует юриическое сопровождение от и до, меня как не резидента Украины.
От открытия счета до уплаты налогов нужна помощь. Хочу сделать все по правилам.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 17:55

  Понаехал написав:Всем ку.
Буду очень рад контактам, отзывам в личку о агенстввах недвижимости.
Пора продать или безавозмездно переписать жилье на родственников первой линии.
Интересует юриическое сопровождение от и до, меня как не резидента Украины.
От открытия счета до уплаты налогов нужна помощь. Хочу сделать все по правилам.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.

Продать и подарить две большие разницы..., я бы сначала сходил к нотариусу так как уверен что агентство лишнее и бесполезное звено.

п.с. но вы вроде бы не здесь а там :?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 18:03

  Понаехал написав:Всем ку.
Буду очень рад контактам, отзывам в личку о агенстввах недвижимости.
Пора продать или безавозмездно переписать жилье на родственников первой линии.
Интересует юриическое сопровождение от и до, меня как не резидента Украины.
От открытия счета до уплаты налогов нужна помощь. Хочу сделать все по правилам.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.

батькам подарувати, ти ж громадянин неньки, все просто,
пишеш довiренiть на оформлення документiв,
коли будуть готовi доки на кв., робиш дарчу.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 18:05

  Vadim V написав:п.с. но вы вроде бы не здесь а там :?

В тои то и дело, что я тут, а не в Киеве. Ищу пакет комплексных услуг, включающих нотариуса. Насколько я знаю, большие агенства имеют их. Те 2 нотариуса, что я аосетил когда зубы прилетал лечить зимой на неделю, несли ахинею.
Подарить меня тоже устраивает. Я готов отдать 18%.
Востаннє редагувалось Понаехал в Пон 29 кві, 2019 18:08, всього редагувалось 1 раз.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 18:07

  flyman написав:батькам подарувати, ти ж громадянин неньки, все просто,
пишеш довiренiть на оформлення документiв,
коли будуть готовi доки на кв., робиш дарчу.

не просто. я нерезидент. надо платить 18%. Я не в курсе как это платить.
Даже счет открыть как для уплаты налогов мне непонятно. Банки не консультируют в телефонном режиме что мне надо. 3 раза пытался пушнуть альфу и пумб. Не смогли в телефонном режиме ответить.
поэтому и надо юрист, который шаг за шагом проведет с юридической точки зрения.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 18:10

  Понаехал написав:
  Vadim V написав:п.с. но вы вроде бы не здесь а там :?

В тои то и дело, что я тут, а не в Киеве. Ищу пакет комплексных услуг, включающих нотариуса. Насколько я знаю, большие агенства имеют их. Те 2 нотариуса, что я аосетил когда зубы прилетал лечить зимой на неделю, несли ахинею.
Подарить меня тоже устраивает. Я готов отдать 18%.

Вам нужны нотариусы Вишнёвого, если квартира там. Киевский сделку не оформит.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 18:12

  stm написав:Вам нужны нотариусы Вишнёвого, если квартира там. Киевский сделку не оформит.

у меня еще и в Киеве есть кой-че. На Троещине. начну с нее....
Я прибарохлился 3 с небольшим года назад на дне, но особо не афишировал тут, как респектушка. :oops:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 18:26

  Понаехал написав:
  Vadim V написав:п.с. но вы вроде бы не здесь а там :?

В тои то и дело, что я тут, а не в Киеве. Ищу пакет комплексных услуг, включающих нотариуса. Насколько я знаю, большие агенства имеют их. Те 2 нотариуса, что я аосетил когда зубы прилетал лечить зимой на неделю, несли ахинею.
Подарить меня тоже устраивает. Я готов отдать 18%.

Даже Приватбанк не имеет их а просто сотрудничает с проверенными и знающими.
Ищите знающего толк именно в вашем вопросе нотариуса.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 18:29

  Vadim V написав:Даже Приватбанк не имеет их а просто сотрудничает с проверенными и знающими.
Ищите знающего толк именно в вашем вопросе нотариуса.

ну собственно о контактах таких я и спрашиваю. :)
Понаехал
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