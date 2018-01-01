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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 925926927928

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 132
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
41
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
10
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 18:32

  Понаехал написав:
  Vadim V написав:п.с. но вы вроде бы не здесь а там :?

В тои то и дело, что я тут, а не в Киеве. Ищу пакет комплексных услуг, включающих нотариуса. Насколько я знаю, большие агенства имеют их. Те 2 нотариуса, что я аосетил когда зубы прилетал лечить зимой на неделю, несли ахинею.
Подарить меня тоже устраивает. Я готов отдать 18%.

Где тут ? вы же постоянно проживаете за пределами Украины и у вас вид на жительство там?
п.с. ищите и ещё раз ищите толкового нотариуса.
п.п.с. при СССР , слово там означало ЗА ГРАНИЦЕЙ :mrgreen: .
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 18:36

  Vadim V написав:Где тут ? вы же постоянно проживаете за пределами Украины и у вас вид на жительство там?
п.с. ищите и ещё раз ищите толкового нотариуса.
п.п.с. при СССР , слово там означало ЗА ГРАНИЦЕЙ :mrgreen: .

У меня гринкарта и более 2х лет постоянно живу в США(правда на визе рабочей был, но уже гринку получил пару месяцев назад). На консульском учете не состою, но и этого уже достаточно что б быть нерезидентом Украины. :roll:


п.с. вот и ищу толкового нотариуса :)
п.п.с. живу в столице Техаса. :roll: Все что не США - это ЗА ГРАНИЦЕЙ :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 18:45

  Понаехал написав:
  Vadim V написав:Где тут ? вы же постоянно проживаете за пределами Украины и у вас вид на жительство там?
п.с. ищите и ещё раз ищите толкового нотариуса.
п.п.с. при СССР , слово там означало ЗА ГРАНИЦЕЙ :mrgreen: .

У меня гринкарта и более 2х лет постоянно живу в США(правда на визе рабочей был, но уже гринку получил пару месяцев назад). На консульском учете не состою, но и этого уже достаточно что б быть нерезидентом Украины. :roll:


п.с. вот и ищу толкового нотариуса :)
п.п.с. живу в столице Техаса. :roll: Все что не США - это ЗА ГРАНИЦЕЙ :mrgreen:

Если у вас есть украинский паспорт, то, скорее всего, никто и не узнает о вашем нерезидентстве. Главное, чтобы прописка была.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 18:51

  Gastarbaiter написав:Если у вас есть украинский паспорт, то, скорее всего, никто и не узнает о вашем нерезидентстве. Главное, чтобы прописка была.

есть пару моментов:
1) Я всю жизнь делал и буду делать все по закону
2) Даже при гендоверенности я должен буду сообщить тут, не говоря уже о продаже.
3) Мой паспорт выдан Украиной в США. :roll:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 19:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Понаехал написав:Я всю жизнь делал и буду делать все по закону
так поступают госчиновники (и то не все).Гражданам можно всё,что не запрещено законом.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 19:04

  Мизантрóп написав:
  Понаехал написав:Я всю жизнь делал и буду делать все по закону
так поступают госчиновники (и то не все).Гражданам можно всё,что не запрещено законом.

Я не госчиновник. Я честный налогоплатильщик США. :oops:
не поверите, но тут по статистике более 99% честно платят все налоги. :roll:
Понаехал
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