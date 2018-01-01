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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 29 кві, 2019 18:32
Понаехал написав: Vadim V написав:
п.с. но вы вроде бы не здесь а там
В тои то и дело, что я тут, а не в Киеве. Ищу пакет комплексных услуг, включающих нотариуса. Насколько я знаю, большие агенства имеют их. Те 2 нотариуса, что я аосетил когда зубы прилетал лечить зимой на неделю, несли ахинею.
Подарить меня тоже устраивает. Я готов отдать 18%.
Где тут ? вы же постоянно проживаете за пределами Украины и у вас вид на жительство там?
п.с. ищите и ещё раз ищите толкового нотариуса.
п.п.с. при СССР , слово там означало ЗА ГРАНИЦЕЙ
.
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Vadim V
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Додано: Пон 29 кві, 2019 18:36
Vadim V написав:
Где тут ? вы же постоянно проживаете за пределами Украины и у вас вид на жительство там?
п.с. ищите и ещё раз ищите толкового нотариуса.
п.п.с. при СССР , слово там означало ЗА ГРАНИЦЕЙ
.
У меня гринкарта и более 2х лет постоянно живу в США(правда на визе рабочей был, но уже гринку получил пару месяцев назад). На консульском учете не состою, но и этого уже достаточно что б быть нерезидентом Украины.
п.с. вот и ищу толкового нотариуса
п.п.с. живу в столице Техаса.
Все что не США - это ЗА ГРАНИЦЕЙ
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Понаехал
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Додано: Пон 29 кві, 2019 18:45
Понаехал написав: Vadim V написав:
Где тут ? вы же постоянно проживаете за пределами Украины и у вас вид на жительство там?
п.с. ищите и ещё раз ищите толкового нотариуса.
п.п.с. при СССР , слово там означало ЗА ГРАНИЦЕЙ
.
У меня гринкарта и более 2х лет постоянно живу в США(правда на визе рабочей был, но уже гринку получил пару месяцев назад). На консульском учете не состою, но и этого уже достаточно что б быть нерезидентом Украины.
п.с. вот и ищу толкового нотариуса
п.п.с. живу в столице Техаса.
Все что не США - это ЗА ГРАНИЦЕЙ
Если у вас есть украинский паспорт, то, скорее всего, никто и не узнает о вашем нерезидентстве. Главное, чтобы прописка была.
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Gastarbaiter
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Додано: Пон 29 кві, 2019 18:51
Gastarbaiter написав:
Если у вас есть украинский паспорт, то, скорее всего, никто и не узнает о вашем нерезидентстве. Главное, чтобы прописка была.
есть пару моментов:
1) Я всю жизнь делал и буду делать все по закону
2) Даже при гендоверенности я должен буду сообщить тут, не говоря уже о продаже.
3) Мой паспорт выдан Украиной в США.
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Понаехал
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Додано: Пон 29 кві, 2019 19:02
Понаехал написав:
Я всю жизнь делал и буду делать все по закону
В укр.юрисдикции так поступают госчиновники (и то не все).Гражданам можно всё,что не запрещено законом.
Востаннє редагувалось Мизантрóп
в Пон 29 кві, 2019 19:06, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Пон 29 кві, 2019 19:04
Мизантрóп написав: Понаехал написав:
Я всю жизнь делал и буду делать все по закону
так поступают госчиновники (и то не все).Гражданам можно всё,что не запрещено законом.
Я не госчиновник. Я честный налогоплатильщик США.
не поверите, но тут по статистике более 99% честно платят все налоги.
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Понаехал
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Додано: Пон 29 кві, 2019 19:22
Понаехал написав: Gastarbaiter написав:
Если у вас есть украинский паспорт, то, скорее всего, никто и не узнает о вашем нерезидентстве. Главное, чтобы прописка была.
есть пару моментов:
1) Я всю жизнь делал и буду делать все по закону
2) Даже при гендоверенности я должен буду сообщить тут, не говоря уже о продаже.
3) Мой паспорт выдан Украиной в США.
Немного поиздеваюсь...
Жизнь в Америке конкретно людей расслабляет и кое-что, необходимое в Украине, снижает
Нам здесь не нужно сообщать о вашей ген.доверености, а вот стать на консульский учет, чтобы в Украине доказать свое нерезиденство Вам нужно.
Потом получите из нашего консульского отдела в Вашингоне справку, что вы стали на консульский учет, получите из МВД справку о пересечении границы и сразу к нотариусу.
Делаете договор дарения (покупки), платите налог и вуаля, вы все сделали по закону )))
Я возможно где-то и преувеличил (или не весь маразм себе представил), но думаю близко к сути. В Украине, если хочешь сделать все по закону, задолбешься... Так что Удачи!
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change_pm
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