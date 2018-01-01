Додано: Пон 29 кві, 2019 19:22

Понаехал написав: Gastarbaiter написав: Если у вас есть украинский паспорт, то, скорее всего, никто и не узнает о вашем нерезидентстве. Главное, чтобы прописка была. Если у вас есть украинский паспорт, то, скорее всего, никто и не узнает о вашем нерезидентстве. Главное, чтобы прописка была.

есть пару моментов:

1) Я всю жизнь делал и буду делать все по закону

2) Даже при гендоверенности я должен буду сообщить тут, не говоря уже о продаже.

3) Мой паспорт выдан Украиной в США. есть пару моментов:1) Я всю жизнь делал и буду делать все по закону2) Даже при гендоверенности я должен буду сообщить тут, не говоря уже о продаже.3) Мой паспорт выдан Украиной в США.

Немного поиздеваюсь...Жизнь в Америке конкретно людей расслабляет и кое-что, необходимое в Украине, снижаетНам здесь не нужно сообщать о вашей ген.доверености, а вот стать на консульский учет, чтобы в Украине доказать свое нерезиденство Вам нужно.Потом получите из нашего консульского отдела в Вашингоне справку, что вы стали на консульский учет, получите из МВД справку о пересечении границы и сразу к нотариусу.Делаете договор дарения (покупки), платите налог и вуаля, вы все сделали по закону )))Я возможно где-то и преувеличил (или не весь маразм себе представил), но думаю близко к сути. В Украине, если хочешь сделать все по закону, задолбешься... Так что Удачи!