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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 926927928929

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 133
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
41
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
10
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 20:57

Слова "за рубежем" пишутся иначе.
Добавлю только, что гражданин Украины, имеющий ВНЖ в США, получивший доход, может/обязан задекларировать его при подаче ежегодной налоговой декларации в США до 1 апреля 2020 года.
Потому: не обращайте внимание, товарисчь просто заблудился по жизни, накупив три года назад кучу недвиги в Украине.
Товарисчь "Понаехал" - заведите ветку и стоны свои описывайте там.
Здесь не бюро юридических консультаций. Здесь ветка под названием "Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?"
В Киеве.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 21:00

  akurt написав:Добавлю только, что гражданин Украины, имеющий ВНЖ в США, получивший доход, может/обязан задекларировать его при подаче ежегодной налоговой декларации в США до 1 апреля 2020 года.

:mrgreen:
За что вам платят в вашем ОП? Если занимаетесь недвижисомтью, вам надо учить матчасть.
Foreign real estate held directly
https://www.irs.gov/businesses/comparison-of-form-8938-and-fbar-requirements
читаем матчасть....
увы, но уроверь вашего ОП меня печалит.
Более не вижу смысла отвечать на ваши неадекватные посты
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 21:07

Заведите ветку и задавайте вопросы как быть владельцу ВНЖ в США - и вам ответят.
Тут ветка о другом.
И я не занимаюсь "недвижисомтью". Вы это знаете.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 21:31

да шо не понятно?
понаех боiться пукнуть, щоб не випхнули з США.
Тобi вже 3й раз пишуть, а ти як долярчик тупиш.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 21:58

  qwe_ua написав:
hxbbgaf написав:Гиперинфляция начинается. Через месяц-два купончики? Кстати, о бензине, с ним с 1 июня тоже обещают проблемы. Какая тут недвига...

Все в $? :D

Я б лучше сейчас покупал дешевое серебро.
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