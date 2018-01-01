Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Слова "за рубежем" пишутся иначе. Добавлю только, что гражданин Украины, имеющий ВНЖ в США, получивший доход, может/обязан задекларировать его при подаче ежегодной налоговой декларации в США до 1 апреля 2020 года. Потому: не обращайте внимание, товарисчь просто заблудился по жизни, накупив три года назад кучу недвиги в Украине. Товарисчь "Понаехал" - заведите ветку и стоны свои описывайте там. Здесь не бюро юридических консультаций. Здесь ветка под названием "Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?" В Киеве.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
да шо не понятно? понаех боiться пукнуть, щоб не випхнули з США. Тобi вже 3й раз пишуть, а ти як долярчик тупиш.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.