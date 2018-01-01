Додано: Пон 29 кві, 2019 20:57

Слова "за рубежем" пишутся иначе.

Добавлю только, что гражданин Украины, имеющий ВНЖ в США, получивший доход, может/обязан задекларировать его при подаче ежегодной налоговой декларации в США до 1 апреля 2020 года.

Потому: не обращайте внимание, товарисчь просто заблудился по жизни, накупив три года назад кучу недвиги в Украине.

Товарисчь "Понаехал" - заведите ветку и стоны свои описывайте там.

Здесь не бюро юридических консультаций. Здесь ветка под названием "Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?"

В Киеве.

“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).