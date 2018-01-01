Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Слова "за рубежем" пишутся иначе. Добавлю только, что гражданин Украины, имеющий ВНЖ в США, получивший доход, может/обязан задекларировать его при подаче ежегодной налоговой декларации в США до 1 апреля 2020 года. Потому: не обращайте внимание, товарисчь просто заблудился по жизни, накупив три года назад кучу недвиги в Украине. Товарисчь "Понаехал" - заведите ветку и стоны свои описывайте там. Здесь не бюро юридических консультаций. Здесь ветка под названием "Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?" В Киеве.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
да шо не понятно? понаех боiться пукнуть, щоб не випхнули з США. Тобi вже 3й раз пишуть, а ти як долярчик тупиш.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Vadim V написав:Где тут ? вы же постоянно проживаете за пределами Украины и у вас вид на жительство там? п.с. ищите и ещё раз ищите толкового нотариуса. п.п.с. при СССР , слово там означало ЗА ГРАНИЦЕЙ .
У меня гринкарта и более 2х лет постоянно живу в США(правда на визе рабочей был, но уже гринку получил пару месяцев назад). На консульском учете не состою, но и этого уже достаточно что б быть нерезидентом Украины.
п.с. вот и ищу толкового нотариуса п.п.с. живу в столице Техаса. Все что не США - это ЗА ГРАНИЦЕЙ
Если у вас есть украинский паспорт, то, скорее всего, никто и не узнает о вашем нерезидентстве. Главное, чтобы прописка была.
ему нужно похвастать толщиной. Пока вытаскивает на каждой странице. По укр паспорту - не слышал
Vadim V написав:Где тут ? вы же постоянно проживаете за пределами Украины и у вас вид на жительство там? п.с. ищите и ещё раз ищите толкового нотариуса. п.п.с. при СССР , слово там означало ЗА ГРАНИЦЕЙ .
У меня гринкарта и более 2х лет постоянно живу в США(правда на визе рабочей был, но уже гринку получил пару месяцев назад). На консульском учете не состою, но и этого уже достаточно что б быть нерезидентом Украины.
п.с. вот и ищу толкового нотариуса п.п.с. живу в столице Техаса. Все что не США - это ЗА ГРАНИЦЕЙ
Если у вас есть украинский паспорт, то, скорее всего, никто и не узнает о вашем нерезидентстве. Главное, чтобы прописка была.