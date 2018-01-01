Додано: Пон 29 кві, 2019 21:31

да шо не понятно?

понаех боiться пукнуть, щоб не випхнули з США.

Тобi вже 3й раз пишуть, а ти як долярчик тупиш.

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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.