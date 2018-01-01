Заведите ветку и задавайте вопросы как быть владельцу ВНЖ в США - и вам ответят.
Тут ветка о другом.
И я не занимаюсь "недвижисомтью". Вы это знаете.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 29 кві, 2019 21:07
Заведите ветку и задавайте вопросы как быть владельцу ВНЖ в США - и вам ответят.
Тут ветка о другом.
И я не занимаюсь "недвижисомтью". Вы это знаете.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Пон 29 кві, 2019 21:31
да шо не понятно?
понаех боiться пукнуть, щоб не випхнули з США.
Тобi вже 3й раз пишуть, а ти як долярчик тупиш.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 29 кві, 2019 21:58
Додано: Пон 29 кві, 2019 22:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В чем вопрос? Если считаете, что должны уплатить налоги, самостоятельно их исчисляете и самостоятельно оплачиваете.
Додано: Пон 29 кві, 2019 22:42
ему нужно похвастать толщиной. Пока вытаскивает на каждой странице. По укр паспорту - не слышал
Додано: Пон 29 кві, 2019 23:35
ПС. Сейчас вспомнил, что даже прописка не нужна.
Додано: Вів 30 кві, 2019 08:26
я ще подумав, що тре ввалити на перший внесок лаве,
а для цього тре показати його походження (продав вна КРЖН) та заплатити податики як резидент США (або показати що заплачено вна неньці, якщо є угода про взаємне уникнення подвійного оподаткування).
Інакше не зрозуміло для чого та вся морока, коли можна зробити довіреність і потім дарчу на батьків, а вони хай продають та платять податки.
Непонятна комбінація, тому не ясно, яку пораду понаех хоче почути від ламерів на КРЖН.
Тут тре юрист який розбирається в системах оподаткування України та США, так як понаєх не шукає легкого шляху, а бажає пройтися по граблям, зато "почєсному".
От що власне можна мати на виході:
- мінімізація затрат (поїздки, податки, оформлення документів)
- мінімізація часу і гемору
- максимізація оподаткованої суми (потім для зменшення бази оподаткування)
- #яЧєснийНалогоПлатник
- #яДолярчик
- інші варіанти....
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 30 кві, 2019 09:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
... ох і не дає вам спокою Долярчик)))
.... як Ейрмакс писав: - якщо б Долярчика не було, то його потрібно було такого вигадати! ©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 30 кві, 2019 09:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
долярчик, ти завдовбуєш перепостами на різних гілках.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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