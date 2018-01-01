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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 927928929930>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 135
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
41
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
10
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 21:07

Заведите ветку и задавайте вопросы как быть владельцу ВНЖ в США - и вам ответят.
Тут ветка о другом.
И я не занимаюсь "недвижисомтью". Вы это знаете.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 21:31

да шо не понятно?
понаех боiться пукнуть, щоб не випхнули з США.
Тобi вже 3й раз пишуть, а ти як долярчик тупиш.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 21:58

  qwe_ua написав:
hxbbgaf написав:Гиперинфляция начинается. Через месяц-два купончики? Кстати, о бензине, с ним с 1 июня тоже обещают проблемы. Какая тут недвига...

Все в $? :D

Я б лучше сейчас покупал дешевое серебро.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 22:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В чем вопрос? Если считаете, что должны уплатить налоги, самостоятельно их исчисляете и самостоятельно оплачиваете.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 22:42

  Gastarbaiter написав:
  Понаехал написав:
  Vadim V написав:Где тут ? вы же постоянно проживаете за пределами Украины и у вас вид на жительство там?
п.с. ищите и ещё раз ищите толкового нотариуса.
п.п.с. при СССР , слово там означало ЗА ГРАНИЦЕЙ :mrgreen: .

У меня гринкарта и более 2х лет постоянно живу в США(правда на визе рабочей был, но уже гринку получил пару месяцев назад). На консульском учете не состою, но и этого уже достаточно что б быть нерезидентом Украины. :roll:


п.с. вот и ищу толкового нотариуса :)
п.п.с. живу в столице Техаса. :roll: Все что не США - это ЗА ГРАНИЦЕЙ :mrgreen:

Если у вас есть украинский паспорт, то, скорее всего, никто и не узнает о вашем нерезидентстве. Главное, чтобы прописка была.
ему нужно похвастать толщиной. Пока вытаскивает на каждой странице. По укр паспорту - не слышал
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 23:35

  Gastarbaiter написав:
  Понаехал написав:
  Vadim V написав:Где тут ? вы же постоянно проживаете за пределами Украины и у вас вид на жительство там?
п.с. ищите и ещё раз ищите толкового нотариуса.
п.п.с. при СССР , слово там означало ЗА ГРАНИЦЕЙ :mrgreen: .

У меня гринкарта и более 2х лет постоянно живу в США(правда на визе рабочей был, но уже гринку получил пару месяцев назад). На консульском учете не состою, но и этого уже достаточно что б быть нерезидентом Украины. :roll:


п.с. вот и ищу толкового нотариуса :)
п.п.с. живу в столице Техаса. :roll: Все что не США - это ЗА ГРАНИЦЕЙ :mrgreen:

Если у вас есть украинский паспорт, то, скорее всего, никто и не узнает о вашем нерезидентстве. Главное, чтобы прописка была.

ПС. Сейчас вспомнил, что даже прописка не нужна.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 08:26

  hume написав:
  Gastarbaiter написав:
  Понаехал написав:У меня гринкарта и более 2х лет постоянно живу в США(правда на визе рабочей был, но уже гринку получил пару месяцев назад). На консульском учете не состою, но и этого уже достаточно что б быть нерезидентом Украины. :roll:


п.с. вот и ищу толкового нотариуса :)
п.п.с. живу в столице Техаса. :roll: Все что не США - это ЗА ГРАНИЦЕЙ :mrgreen:

Если у вас есть украинский паспорт, то, скорее всего, никто и не узнает о вашем нерезидентстве. Главное, чтобы прописка была.
ему нужно похвастать толщиной. Пока вытаскивает на каждой странице. По укр паспорту - не слышал

я ще подумав, що тре ввалити на перший внесок лаве,
а для цього тре показати його походження (продав вна КРЖН) та заплатити податики як резидент США (або показати що заплачено вна неньці, якщо є угода про взаємне уникнення подвійного оподаткування).
Інакше не зрозуміло для чого та вся морока, коли можна зробити довіреність і потім дарчу на батьків, а вони хай продають та платять податки.
Непонятна комбінація, тому не ясно, яку пораду понаех хоче почути від ламерів на КРЖН.
Тут тре юрист який розбирається в системах оподаткування України та США, так як понаєх не шукає легкого шляху, а бажає пройтися по граблям, зато "почєсному".

От що власне можна мати на виході:
- мінімізація затрат (поїздки, податки, оформлення документів)
- мінімізація часу і гемору
- максимізація оподаткованої суми (потім для зменшення бази оподаткування)
- #яЧєснийНалогоПлатник
- #яДолярчик
- інші варіанти....
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 10:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... можу і по темі))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 10:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?


... а якщо скажете, яким боком це до КРЖН...... - так дайте аналогічні ютуб-ролики укр-продукту..... укр-нерухомості!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 11:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Урбанизация Киева https://news.finance.ua/ru/news/-/44815 ... nfografika
Оранжевый-хит сезона
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