|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 кві, 2019 11:07
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 19804
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 362 раз.
- Подякували: 501 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 кві, 2019 11:58
Унуноктий, ну кто сейчас ест хлеб?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 30000
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 800 раз.
- Подякували: 3609 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|