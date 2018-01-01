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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 29 кві, 2019 22:42
Gastarbaiter написав: Понаехал написав: Vadim V написав:
Где тут ? вы же постоянно проживаете за пределами Украины и у вас вид на жительство там?
п.с. ищите и ещё раз ищите толкового нотариуса.
п.п.с. при СССР , слово там означало ЗА ГРАНИЦЕЙ
.
У меня гринкарта и более 2х лет постоянно живу в США(правда на визе рабочей был, но уже гринку получил пару месяцев назад). На консульском учете не состою, но и этого уже достаточно что б быть нерезидентом Украины.
п.с. вот и ищу толкового нотариуса
п.п.с. живу в столице Техаса.
Все что не США - это ЗА ГРАНИЦЕЙ
Если у вас есть украинский паспорт, то, скорее всего, никто и не узнает о вашем нерезидентстве. Главное, чтобы прописка была.
ему нужно похвастать толщиной. Пока вытаскивает на каждой странице. По укр паспорту - не слышал
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hume
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Додано: Пон 29 кві, 2019 23:35
Gastarbaiter написав: Понаехал написав: Vadim V написав:
Где тут ? вы же постоянно проживаете за пределами Украины и у вас вид на жительство там?
п.с. ищите и ещё раз ищите толкового нотариуса.
п.п.с. при СССР , слово там означало ЗА ГРАНИЦЕЙ
.
У меня гринкарта и более 2х лет постоянно живу в США(правда на визе рабочей был, но уже гринку получил пару месяцев назад). На консульском учете не состою, но и этого уже достаточно что б быть нерезидентом Украины.
п.с. вот и ищу толкового нотариуса
п.п.с. живу в столице Техаса.
Все что не США - это ЗА ГРАНИЦЕЙ
Если у вас есть украинский паспорт, то, скорее всего, никто и не узнает о вашем нерезидентстве. Главное, чтобы прописка была.
ПС. Сейчас вспомнил, что даже прописка не нужна.
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Додано: Вів 30 кві, 2019 08:26
hume написав: Gastarbaiter написав: Понаехал написав:
У меня гринкарта и более 2х лет постоянно живу в США(правда на визе рабочей был, но уже гринку получил пару месяцев назад). На консульском учете не состою, но и этого уже достаточно что б быть нерезидентом Украины.
п.с. вот и ищу толкового нотариуса
п.п.с. живу в столице Техаса.
Все что не США - это ЗА ГРАНИЦЕЙ
Если у вас есть украинский паспорт, то, скорее всего, никто и не узнает о вашем нерезидентстве. Главное, чтобы прописка была.
ему нужно похвастать толщиной. Пока вытаскивает на каждой странице. По укр паспорту - не слышал
я ще подумав, що тре ввалити на перший внесок лаве,
а для цього тре показати його походження (продав вна КРЖН) та заплатити податики як резидент США (або показати що заплачено вна неньці, якщо є угода про взаємне уникнення подвійного оподаткування).
Інакше не зрозуміло для чого та вся морока, коли можна зробити довіреність і потім дарчу на батьків, а вони хай продають та платять податки.
Непонятна комбінація, тому не ясно, яку пораду понаех хоче почути від ламерів на КРЖН.
Тут тре юрист який розбирається в системах оподаткування України та США, так як понаєх не шукає легкого шляху, а бажає пройтися по граблям, зато "почєсному".
От що власне можна мати на виході:
- мінімізація затрат (поїздки, податки, оформлення документів)
- мінімізація часу і гемору
- максимізація оподаткованої суми (потім для зменшення бази оподаткування)
- #яЧєснийНалогоПлатник
- #яДолярчик
- інші варіанти....
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Вів 30 кві, 2019 10:31
... можу і по темі))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Вів 30 кві, 2019 10:34
... а якщо скажете, яким боком це до КРЖН...... - так дайте аналогічні ютуб-ролики укр-продукту..... укр-нерухомості!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Вів 30 кві, 2019 11:06
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Додано: Вів 30 кві, 2019 11:07
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Додано: Вів 30 кві, 2019 11:58
Унуноктий, ну кто сейчас ест хлеб?
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Додано: Вів 30 кві, 2019 12:02
airmax78 написав:
Унуноктий, ну кто сейчас ест хлеб?
лук їдять, як делікатес, (помню ще ржали як я писав, що в Швеції дешевше картоплі)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Вів 30 кві, 2019 12:49
airmax78 написав:
Унуноктий, ну кто сейчас ест хлеб?
Хлеб? Вобщем-то и я ем понемногу. Правда, не социальный аля батоны и украинский, сделанные из Х знает чего
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