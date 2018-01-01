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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 30 кві, 2019 13:00
antey1969 написав: airmax78 написав:
Унуноктий, ну кто сейчас ест хлеб?
Хлеб? Вобщем-то и я ем понемногу. Правда, не социальный аля батоны и украинский, сделанные из Х знает чего
Моя жена ест. 1 упаковку хз чего для тостов с отрубями в неделю. Лет 15 назад такой упаковки хватило бы на один день.
Обратите внимание как постепенно сокращаются хлебные отделы, торгующие продукцией хлебозаводов в супермаркетах - они становятся все меньше и меньше. И все больше и больше там кондитерских изделий или продукции собственных пекарен (где они есть). Даже в моем любимом АТБ "для народа" - хлебный отдел - это один скромный стеллаж в самом углу магазина.
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Додано: Вів 30 кві, 2019 13:05
airmax78 написав:
Моя жена ест. 1 упаковку хз чего для тостов с отрубями в неделю. Лет 15 назад такой упаковки хватило бы на один день.
С возрастом мы все едим меньше.
У меня малой после тренировки просто со стола все сносит
airmax78 написав:
Обратите внимание как постепенно сокращаются хлебные отделы, торгующие продукцией хлебозаводов в супермаркетах - они становятся все меньше и меньше.
Зато чуть ли не в каждом супермаркете пицерия "на вынос", да и своей выпечки хватает. Хлебозаводы - по сути малорентабельные предприятия. Я как-то по молодости считал их логистику, и диву давался. Гораздо выгоднее иметь цеха на местах для подобного товара
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Додано: Вів 30 кві, 2019 13:26
antey1969 написав: airmax78 написав:
Моя жена ест. 1 упаковку хз чего для тостов с отрубями в неделю. Лет 15 назад такой упаковки хватило бы на один день.
С возрастом мы все едим меньше.
У меня малой после тренировки просто со стола все сносит
airmax78 написав:
Обратите внимание как постепенно сокращаются хлебные отделы, торгующие продукцией хлебозаводов в супермаркетах - они становятся все меньше и меньше.
Зато чуть ли не в каждом супермаркете пицерия "на вынос", да и своей выпечки хватает. Хлебозаводы - по сути малорентабельные предприятия. Я как-то по молодости считал их логистику, и диву давался. Гораздо выгоднее иметь цеха на местах для подобного товара
Мой 70-летний отец съедал 1/4 батона за обедом. Батона ему хватало на 2 дня в лучшем случае. Хлебозаводы были нужны для удовлетворения массового спроса на хлеб, когда хлеб был продуктом №1-2. Пекарни при супермаркетах - это совершенно другие объемы и совершенно другой сегмент. Короче: потребление хлеба уже лет 10 не коррелирует с динамикой численности населения.
Народ, наконец-то, прислушался к Марии Антуанетте и перешел на пирожные.
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