Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Хлеб? Вобщем-то и я ем понемногу. Правда, не социальный аля батоны и украинский, сделанные из Х знает чего
Моя жена ест. 1 упаковку хз чего для тостов с отрубями в неделю. Лет 15 назад такой упаковки хватило бы на один день. Обратите внимание как постепенно сокращаются хлебные отделы, торгующие продукцией хлебозаводов в супермаркетах - они становятся все меньше и меньше. И все больше и больше там кондитерских изделий или продукции собственных пекарен (где они есть). Даже в моем любимом АТБ "для народа" - хлебный отдел - это один скромный стеллаж в самом углу магазина.
airmax78 написав:Моя жена ест. 1 упаковку хз чего для тостов с отрубями в неделю. Лет 15 назад такой упаковки хватило бы на один день.
С возрастом мы все едим меньше. У меня малой после тренировки просто со стола все сносит
airmax78 написав:Обратите внимание как постепенно сокращаются хлебные отделы, торгующие продукцией хлебозаводов в супермаркетах - они становятся все меньше и меньше.
Зато чуть ли не в каждом супермаркете пицерия "на вынос", да и своей выпечки хватает. Хлебозаводы - по сути малорентабельные предприятия. Я как-то по молодости считал их логистику, и диву давался. Гораздо выгоднее иметь цеха на местах для подобного товара
airmax78 написав:Моя жена ест. 1 упаковку хз чего для тостов с отрубями в неделю. Лет 15 назад такой упаковки хватило бы на один день.
С возрастом мы все едим меньше. У меня малой после тренировки просто со стола все сносит
airmax78 написав:Обратите внимание как постепенно сокращаются хлебные отделы, торгующие продукцией хлебозаводов в супермаркетах - они становятся все меньше и меньше.
Зато чуть ли не в каждом супермаркете пицерия "на вынос", да и своей выпечки хватает. Хлебозаводы - по сути малорентабельные предприятия. Я как-то по молодости считал их логистику, и диву давался. Гораздо выгоднее иметь цеха на местах для подобного товара
Мой 70-летний отец съедал 1/4 батона за обедом. Батона ему хватало на 2 дня в лучшем случае. Хлебозаводы были нужны для удовлетворения массового спроса на хлеб, когда хлеб был продуктом №1-2. Пекарни при супермаркетах - это совершенно другие объемы и совершенно другой сегмент. Короче: потребление хлеба уже лет 10 не коррелирует с динамикой численности населения. Народ, наконец-то, прислушался к Марии Антуанетте и перешел на пирожные.
Люди наши привыкли постоянно на все жаловаться и прибедняться, но попробуй сейчас заставь кого-то съесть тот хлеб, который все ели в середине 90-х. Когда разрезая кирпич "серого" хлеба можно было легко обнаружить на срезе остатки недостаточно растворившегося черствого хлеба, который пускали на переработку. И ничего, народ покупал и ел.