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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 927928929930

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 135
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
41
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
10
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
7%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 13:00

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Сокращение населения Украины https://news.finance.ua/ru/news/-/44809 ... nshe-hleba

Унуноктий, ну кто сейчас ест хлеб?

Хлеб? Вобщем-то и я ем понемногу. Правда, не социальный аля батоны и украинский, сделанные из Х знает чего

Моя жена ест. 1 упаковку хз чего для тостов с отрубями в неделю. Лет 15 назад такой упаковки хватило бы на один день.
Обратите внимание как постепенно сокращаются хлебные отделы, торгующие продукцией хлебозаводов в супермаркетах - они становятся все меньше и меньше. И все больше и больше там кондитерских изделий или продукции собственных пекарен (где они есть). Даже в моем любимом АТБ "для народа" - хлебный отдел - это один скромный стеллаж в самом углу магазина.
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 13:05

  airmax78 написав:Моя жена ест. 1 упаковку хз чего для тостов с отрубями в неделю. Лет 15 назад такой упаковки хватило бы на один день.

С возрастом мы все едим меньше.
У меня малой после тренировки просто со стола все сносит
  airmax78 написав:Обратите внимание как постепенно сокращаются хлебные отделы, торгующие продукцией хлебозаводов в супермаркетах - они становятся все меньше и меньше.

Зато чуть ли не в каждом супермаркете пицерия "на вынос", да и своей выпечки хватает. Хлебозаводы - по сути малорентабельные предприятия. Я как-то по молодости считал их логистику, и диву давался. Гораздо выгоднее иметь цеха на местах для подобного товара
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 13:26

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Моя жена ест. 1 упаковку хз чего для тостов с отрубями в неделю. Лет 15 назад такой упаковки хватило бы на один день.

С возрастом мы все едим меньше.
У меня малой после тренировки просто со стола все сносит
  airmax78 написав:Обратите внимание как постепенно сокращаются хлебные отделы, торгующие продукцией хлебозаводов в супермаркетах - они становятся все меньше и меньше.

Зато чуть ли не в каждом супермаркете пицерия "на вынос", да и своей выпечки хватает. Хлебозаводы - по сути малорентабельные предприятия. Я как-то по молодости считал их логистику, и диву давался. Гораздо выгоднее иметь цеха на местах для подобного товара

Мой 70-летний отец съедал 1/4 батона за обедом. Батона ему хватало на 2 дня в лучшем случае. Хлебозаводы были нужны для удовлетворения массового спроса на хлеб, когда хлеб был продуктом №1-2. Пекарни при супермаркетах - это совершенно другие объемы и совершенно другой сегмент. Короче: потребление хлеба уже лет 10 не коррелирует с динамикой численности населения.
Народ, наконец-то, прислушался к Марии Антуанетте и перешел на пирожные.
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 14:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Люди наши привыкли постоянно на все жаловаться и прибедняться, но попробуй сейчас заставь кого-то съесть тот хлеб, который все ели в середине 90-х. Когда разрезая кирпич "серого" хлеба можно было легко обнаружить на срезе остатки недостаточно растворившегося черствого хлеба, который пускали на переработку. И ничего, народ покупал и ел.
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 14:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

.... а зараз типу найкращий хліб? ;) - не дробиться/легко ріжеться/смачний і т. д.? .... і головне, вага - "та сама"! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 14:52

Так, я надеюсь все модераторы в отпуске ? :)

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https://ua.m2bomber.com/newbuilding/637 ... skaa-gavan
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